"Il terrore nei suoi occhi, dovevo agire subito"

"Il mio sguardo si incrociava con quello della donna e ho colto il terrore nei suoi occhi. Due parole di rassicurazione e nessuna esitazione: mi sono sporto sul parapetto e l’ho riportata in salvo sul balcone". Il maresciallo capo Alessio Alberigo, comandante della caserma dei carabinieri di Porto Potenza, ripercorre così l’eroico salvataggio che l’ha visto protagonista lunedì mattina, quando una donna aveva minacciato di lanciarsi dal balcone di casa sua al terzo piano, dopo aver avuto un violento litigio con il proprio compagno che le aveva alzato le mani addosso. Ma per fortuna il sotto ufficiale l’ha afferrata e messa in salvo.

Maresciallo Alberigo, come è arrivato l’allarme?

"Era giunta la segnalazione di una donna sul cornicione di un palazzo, con intenzioni autolesionistiche. Ero in caserma e non ho esitato ad affrontare la situazione, senza perdere tempo. Raggiungevo l’abitazione e ho notato la ragazza seduta sul parapetto con i piedi nel vuoto. Di istinto sono subito entrato nell’appartamento, dove c’era un pitbull. Ho mantenuto la calma, riuscendo a raggiungere il balcone".

Cosa ha pensato quando si è trovato di fronte alla donna che minacciava di lanciarsi nel vuoto?

"Ho cercato la massima concentrazione. Una volta sul balcone, ho subito notato i segni di un forte stato di alterazione psico-fisica. Aveva gli occhi lucidi e un equilibrio precario. Ho percepito che il pericolo era imminente. La donna era seduta su pochi centimetri di bordo e poi il vuoto. Sapevo di dover agire subito, e così ho fatto. La vita della donna era in gioco e questo superava ogni rischio. L’adrenalina e l’istinto mi hanno aiutato. Credo che la rapidità e la determinazione siano stati fondamentali. Dopo il salvataggio della donna, ho visto rientrare in casa il suo compagno con in braccio il loro bambino di pochi mesi e la mamma che si trovava in un’altra stanza dell’abitazione".

Lei ha afferrato la donna, allontanandola dal parapetto. Perché ha preso questa decisione?

"Non c’erano altre opzioni. Ho agito con tutta la mia forza. La concentrazione era tesa a non sbagliare e non rischiare di sbilanciarmi nel vuoto. La mia premura era duplice: trarre in salvo la ragazza e non precipitare anch’io. Dovevo evitare ogni sua reazione che avrebbe compromesso tutto. Fortunatamente non c’è stata resistenza da parte della donna".

Adesso cosa accadrà alla donna e al convivente?

"La giornata è proseguita con attività investigative. È emersa una complessa situazione familiare, ma con i servizi sociali del Comune e la Caritas di Porto Potenza abbiamo reperito una soluzione abitativa per la notte e organizzato il rientro nel paese di origine".

Tornato a casa, come si è sentito?

"Sono contento di come è andato tutto. Cosa mi ha spinto ad agire? Il senso civico che dovrebbe avere ogni cittadino. Paura? No, la priorità era aiutare la donna. Noi carabinieri siamo spesso chiamati a intervenire nei momenti più tragici. Nel mio cuore porto ora il pensiero di quel bambino che merita un futuro sereno".