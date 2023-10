"Il terrorismo va distrutto, ma si fermi la politica dell’occhio per occhio"

Giulio Silenzi da tre anni ha costituito l’associazione marchigiana Amici del popolo palestinese "Nemer Hammad". "Bisogna prendere consapevolezza della complessità della situazione, che non può essere ridotta a frasi a effetto o liquidatorie. La mia preoccupazione è che lasciare carta bianca a Netanyahu può portare a sviluppi che cambiano gli equilibri nel mondo e ci espongono a un conflitto che esce fuori da quei confini, il rischio è che si vada incontro a una carneficina. Il terrorismo va combattuto e distrutto, è la condizione essenziale per la pace. Questo non si discute, ma non possiamo rimanere inermi, perché sta succedendo qualcosa di enorme: in un fazzoletto di terra stanno buttando migliaia di bombe su bimbi e anziani, famiglie e giovani, lì ci sono ragazzi di 17 anni che non hanno conosciuto altro che guerre e violenze. Uno Stato non può attuare la politica dell’occhio per occhio, dente per dente. Una situazione esplosiva. E non possiamo pensare che non ci interessi, che queste cose sono lontane da noi, perché il Medio Oriente è qui a due passi". Hammad, a cui l’associazione è dedicata, è stato per anni ambasciatore della Palestina a Roma. Giornalista, oltre che diplomatico, si spese tanto per il dialogo di pace con Israele, condannando con fermezza il terrorismo. "È stato più volte a Civitanova e ad Ancona, aveva un bel rapporto con le Marche – racconta Silenzi –, quando ero presidente della Provincia abbiamo organizzato molte iniziative di solidarietà per la Palestina. C’è da dire che l’Occidente e l’Europa, compresa la sinistra, a un certo punto hanno smesso di parlarne, dobbiamo domandarci come mai la Palestina sia stata dimenticata". Il 26 ci sarà un incontro a Civitanova con la figlia di Hammad, Rania, scrittrice, e con due giornalisti, Alba Nabulsi (giornalista, traduttrice e formatrice italopalestinese) e Laila Aboha, responsabile comunicazione e patrocinio per l’European legal support centre. "Ovvio che bisogna distruggere il terrorismo, ma nel rispetto del diritto internazionale e nella tutela dei civili, anziani e bambini, salvaguardando il popolo palestinese e la sua autodeterminazione. nell’immediato, c’è bisogno di una reazione dell’opinione pubblica, non si può radere al suolo casa e addirittura togliere acqua e cibo a un territorio creando condizioni disumane".

c. g.