Il terzo settore al centro di un dibattito con Anas e Protezione civile

‘La riforma del terzo settore: la coprogettazione’ è il titolo del convegno che si terrà oggi, alle 14.30, al teatro delle Logge di Montecosaro. Ospiti dell’incontro sono il presidente di Anas (Associazione nazionale per l’azione sociale, ndr) Antonio Lufrano e Claudio Cugusi, responsabile del dipartimento nazionale Protezione civile Anas. Il primo, Lufrano, terrà un rapporto sulla ‘Gestione amministrativa e contabile degli enti del terzo settore e rapporto con le amministrazioni locali’, il secondo, Cugusi, parlerà di ‘Protezione civile sul territorio regionale’. In apertura della conferenza, ci sarà spazio per i saluti del sindaco Reano Malaisi, della consigliera comunale Alessandra Perugini, della consigliera regionale Anna Menghi e, infine, del presidente di Anas Marche Loris Germani. Seguirà, sempre al teatro delle Logge, la presentazione del libro ‘Ora siamo ciechi’ dell’autore Antonio Vento.