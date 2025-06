Il tesoretto delle multe. Incassati 700mila euro

Il Comune di Civitanova nel 2024 ha incassato quasi 700.000 euro dalle multe derivanti dalle violazioni al Codice della strada. Per la precisione, sono 690.828 euro e di questa somma l’autovelox ha portato nel bilancio di Palazzo Sforza 98.380 euro.

Numeri portati in dote dall’attività della Polizia municipale e che risultano nel rendiconto, obbligatorio inoltrato come ogni anno dal Comune di Civitanova al Ministero dell’Interno e pubblicato nel sito del Dipartimento, come prassi in questo periodo, insieme quindi ai risultati di tutti i Comuni italiani. Se l’introito complessivo cresce rispetto all’anno precedente (si era fermato a 650.272 euro), cala invece la quota derivante dalle sanzioni innescate dall’autovelox, che nel 2023 è stata di 117.000 euro.

Nel triennio emerge la crescita costante degli introiti derivanti dalle multe, visto che nel 2022 il Comune incassò 413.000 euro, di cui solo 53.000 derivanti dall’occhio elettronico (nel 2021 a questa voce risultavano zero multe), per poi quasi raddoppiare due anni dopo. Dalla complessiva analisi delle multe fatte in questo periodo temporale, si calcola un bottino di circa 1.700.000 euro per il Comune, soldi che la legge chiede ai sindaci di reinvestire nel settore stradale, in particolare per quanto riguarda la sicurezza. Delle entrate che sono derivate nel 2024 dalle multe, 414.000 euro sono stati utilizzati per migliorare il settore della viabilità; in particolare, alla manutenzione della segnaletica delle strade comunali sono andati 89.248 euro, al potenziamento dell’attività di controllo e di accertamento delle violazioni, anche attraverso l’acquisto di mezzi in dotazione al corpo di Polizia locale, sono stati destinati 124.940 euro, mentre l’intero incasso degli autovelox, 98.380 euro, è stato accantonato per la manutenzione e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, compresi gli interventi sulle barriere e sulla segnaletica, mentre sono andati 102.800 euro alla manutenzione delle strade comunali, che sembrano pochi rispetto all’emergenza asfalti che interessa un po’ tutti i quartieri della città.