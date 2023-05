Il tesoro di Villa Potenza Necropoli dell’antica Roma, via agli scavi archeologici

di Chiara Gabrielli

Tutto pronto per gli scavi archeologici a Villa Potenza, dove, nell’area accanto al centro fiere, è stata scoperta di recente una necropoli romana. Il ritrovamento è avvenuto in occasione dei lavori per il nuovo campo da rugby nella frazione. "Una straordinaria sorpresa", l’aveva definita l’amministrazione comunale, anche perché questa non impedirà la realizzazione della nuova area sportiva. Servirà solo qualche mese in più, il tempo di permettere lo svolgimento delle indagini da parte degli archeologi.

Gli scavi, per cui in totale il Comune investe 120mila euro, sono stati affidati ad Archeolab. Uno degli obiettivilegare i reperti che stanno venendo ora alla luce con l’area di Helvia Recina. Nei giorni è stato allestito il cantiere: realizzato il tracciato di accesso e posizionata la casa base per gli operai. Le indagini archeologiche dovrebbero concludersi entro il mese di maggio. "Diamo seguito all’impegno preso con la Sovrintendenza di approntare il cantiere per la sistemazione dei reperti rinvenuti – spiega l’assessore Andrea Marchiori –, ciò è finalizzato da un lato a preservarli e dall’altro a sviluppare il progetto per il nuovo campo. Ricordiamo che gli scavi infatti non inficiano la fattibilità dell’intervento sportivo, che entro l’estate dovrebbe essere messo a bando". Finora sono venute alla luce circa 30 tombe romane: i reperti infatti, una volta catalogati, saranno conservati e in futuro forse anche destinati all’esposizione. Le sepolture risalirebbero ai primi anni dopo Cristo. Alcune si trovano a mezzo metro di profondità, altre appena sotto il livello del terreno. Le trincee sono state decise dalla Sovrintendenza, con scavi da effettuarsi in più porzioni lunghi 30 metri e larghi circa un metro e mezzo-due e profondi un metro-un metro e mezzo. "A Villa Potenza nascerà così una grande area dedicata al tempo libero, tra natura, relax, svago, storia, archeologia e attività sportive, destinata a famiglie, appassionati, turisti, sarà per tutti – aveva commentato l’amministrazione comunale –. La costruzione del campo da rugby, grazie ai fondi Pnrr, per due milioni e mezzo, rientra infatti in un progetto più ampio di valorizzazione di Helvia Ricina".