’Il Test’ di Ciufoli e Boccoli chiude la stagione teatrale

Oggi alle ore 21, al teatro degli Angeli, si chiude con lo spettacolo “Il test – meglio centomila euro subito o un milione tra dieci anni?” la stagione teatrale di Montelupone.

L’esilarante commedia con Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari, Sara Biacchi inizierà con un dilemma in un semplice e teorico test di personalità, in un clima di divertita amicizia, per poi diventare sempre più causticamente feroce e mettere progressivamente a nudo i caratteri, i pensieri reconditi e i delicati segreti dei quattro commensali. Fra battute di spirito al vetriolo e sferzanti dialoghi i protagonisti vengono spinti a prendere decisioni che nell’arco di una cena cambieranno radicalmente le loro vite, forse per sempre. Il gioco drammaturgico si fa ancora più avvincente con il diretto coinvolgimento del pubblico. Sul palco si avvicendano volti noti del teatro e dello spettacolo, a cominciare da Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sara Biacchi. La compagnia ha già presentato la rappresentazione in varie parti d’Italia, riscuotendo ovunque un sincero apprezzamento. Apprezzamento manifestato anche dal pubblico nei confronti del cartellone predisposto per quest’anno dall’Amministrazione comunale.

Un ultimo appuntamento, dunque, per la ricca stagione teatrale di Montelupone prima di dare il saluto al cartellone “al chiuso” e iniziare con gli eventi all’aperto del borgo.

Per informazioni e prenotazione dei posti è necessario telefonare al numero 0733224911 dalle ore 9 alle 13.