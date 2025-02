"Il testo era carente ma blindato, era impossibile firmarlo così"

I consiglieri di minoranza che non hanno sottoscritto la mozione di sfiducia proposta da Civico 22 sono Federico Pieroni e Antonio Trombetta (gruppo misto), Silvia Luconi, Francesco Colosi e Silvia Tatò (Fratelli d’Italia) e Monia Prioretti (Tolentino nel Cuore). "Il motivo per non ho firmato la mozione di sfiducia è semplice – spiega Trombetta –. Non ho ricevuto la mozione e non sono stato contattato. Penso che avrebbero dovuto chiamarci tutti, altrimenti significa che vogliono fare le cose per conto loro".

Pieroni, che invece è stato contattato dal consigliere di Civico 22 Massimo D’Este, afferma: "Secondo me la mozione andava integrata con alcune aggiunte. Quanto scritto nel testo è giusto, ma carente, ad esempio non vengono citati gli assessori Flavia Giombetti e Elena Lucaroni. Non c’è solo l’accordo con Forza Italia, ci sono anche altre questioni da approfondire. D’Este mi ha risposto che il testo era blindato, già concordato col Pd, e non potevano essere fatte aggiunte. Mi sono rivolto quindi al segretario del Pd Matteo Pascucci, ma restavano pochi giorni a disposizione e comunque solo tre firme non sarebbero bastate per portare la mozione in consiglio. La proposta, accolta dal Pd, è aprire un tavolo di confronto per scrivere un testo condiviso da almeno sei consiglieri affinché possa arrivare in consiglio".

Per legge si possono portare anche mozioni diverse, purché abbiano lo stesso fine, e in questo caso le firme sarebbero cumulabili. Secondo il centrodestra, la mozione nel loro gruppo sarebbe arrivata solo a Prioretti.