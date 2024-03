"Il Tirannosauro è proprio qui?". Fantastico viaggio nella preistoria

A Cingoli viene inaugurata oggi alle 11, nell’area verde "Andrea Cavalletti", situata al termine della via del quartiere San Giuseppe, la mostra sui dinosauri e la preistoria, organizzata e allestita da Dino Park in collaborazione col Comune e le aziende locali. La rassegna, esposizione itinerante più spettacolare d’Europa, si propone come straordinario incontro con la preistoria, essendo stata ricreata nell’ambiente un’atmosfera giurassica: i numerosi dinosauri (foto) sono riprodotti a grandezza naturale, come pure i tanti esemplari di animali dell’epoca. Si potranno ammirare, tra gli altri il gigantesco Tirannosaurus rex, il Diplodocus lungo 30 metri e i feroci Deinonychus. L’apertura che continuerà fino alla prossima estate, è prevista in ogni sabato, domenica e giorni festivi, dalle 9.30 all’imbrunire, a Pasqua e Pasquetta e dal 28 di questo mese al 2 aprile. I biglietti sono in vendita nel botteghino antistante allo spazio espositivo. Prezzi: per famiglia 24 euro, adulti 9 (ridotti a 8 per particolari categorie), scuole 4, bambini 6 con ingresso gratuito per quelli di età inferiore ai 3 anni.

Gianfilippo Centanni