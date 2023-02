Il titolare del Caf pronto a difendersi "Contestate tre pratiche su 1.500"

di Paola Pagnanelli

Via agli interrogatori per i due fermati nell’inchiesta "Wet shoes", scarpe bagnate, chiamata così per riprendere le parole di uno degli indagati, riferita agli immigrati appena sbarcati dal mare. Questa mattina il giudice per le indagini preliminari di Ancona Carlo Cimino ascolterà Nabil Gharsellaoui, il tunisino residente da anni a Macerata e ritenuto il capo dell’associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, finito a Montacuto e difeso dall’avvocato Gianluca Gattari, e poi Nabil Baazaoui, messo ai domiciliari a Ferrara, dove si era spostato da qualche tempo. I due potranno chiarire la loro posizione in merito alle accuse gravi mosse contro di loro: entrambi, con altri connazionali e la complicità di alcuni maceratesi, avrebbero dato vita a un sistema strutturato per reclutare immigrati nel nord Africa, farli arrivare prima in Sicilia e poi a Macerata, trovare il modo di metterli in regola con residenze e lavori fittizi, e poi a volte inviati in altri paesi dell’Unione europea, il tutto ovviamente in cambio di denaro. Con questo sistema, per l’accusa, sarebbero arrivati in Italia anche personaggi vicini in qualche modo alla jihad. Gharsellaoui, che qui viveva con la moglie e tre figli, era molto conosciuto in città; aveva svolto diversi lavori, prima che il Covid complicasse un po’ la sua situazione. Qualcuno lo aveva visto aiutare altri connazionali arrivati in Italia, ma nessuno ha mai sospettato che ci fosse qualcosa di illecito nel suo comportamento, sempre corretto.

Farà istanza di riesame, per chiedere il dissequestro del telefonino, il titolare del centro di assistenza fiscale finito tra gli indagati. "La situazione che riguarda il nostro assistito – spiegano gli avvocati Paolo Carnevali e Silvia Mengarelli – non è come prospettata dalla procura distrettuale di Ancona, il suo non risulta essere il patronato di riferimento di alcunché. Infatti con la perquisizione fatta martedì mattina dalla Digos sono state trovate solo tre pratiche, di quelle ritenute sospette, e si tratta di tre pratiche normalissime, sulle 1.500 trattate dal patronato. Il fatto che agli atti di indagine risultino molte telefonate tra il nostro assistito e l’indagato è legato al periodo delle intercettazioni: quando c’era il Covid, nel 2020, era normale che ci fossero soprattutto contatti telefonici con le persone seguite dal patronato, per discutere di istanze e pratiche varie, qualcuno magari lo faceva anche in modo particolarmente insistente. In ogni caso, è tutto assolutamente nella norma".