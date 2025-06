Il titolare si assenta pochi minuti. Rubato l’incasso della giornata

Furto ieri pomeriggio nel centro estetico di Pier Damiano Feliciotti, in piazza Fratelli Bandiera a Porto Recanati. È successo intorno alle 17: il ladro è entrato approfittando di un momento di assenza del titolare e in pochi attimi ha afferrato l’incasso per poi scappare con il bottino.

L’allarme, appunto, è scattato nel pomeriggio. Il titolare del negozio era uscito per andare a casa, a circa 50 metri di distanza, per aprire all’idraulico. Uscendo ha lasciato la porta del centro estetico socchiusa. I dipendenti stavano lavorando e non si sono accorti di nulla. Approfittando di questa assenza il ladro è entrato e ha portato via l’incasso della giornata: circa 45 euro. "Ha agito in pochissimi attimi – dice il titolare –, appena rientrato mi sono accorto dell’ammanco e ho chiamato i carabinieri". Nel negozio non ci sono telecamere, ma quelle della zona potrebbero dare un contributo alle indagini. "Ci troviamo nel centro di Porto Recanati e nonostante questo non possiamo stare tranquilli", conclude.