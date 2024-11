Il Tolentino a Fano: "Gara con tante insidie"

Il Tolentino oggi protagonista alle 14.30 sul campo del fanalino di coda Fano (due punti contro i tredici dei cremisi) per una sfida che mette in palio tre punti importanti. La squadra di Passarini è reduce da due vittorie consecutive, arrivate entrambe in rimonta nel secondo tempo contro il Monturano e l’Urbania. "La partita di oggi nasconde molte più insidie di quelle che la classifica dimostra – dice il tecnico cremisi –. Ho osservato il Fano in diverse occasioni e ho notato che sono una squadra pericolosa e difficile da affrontare. Non dobbiamo in nessun modo sottovalutare l’avversario perché ogni errore potremmo pagarlo caro". Mister Passarini avrà a disposizione quasi tutti i calciatori, assente il solo Tortelli per squalifica, in mezzo al campo. "Non dobbiamo preoccuparci di chi lo sostituirà – continua –, perché ho molte alternative in quel ruolo, compresi diversi under come Manna e Stricker che nelle ultime partite hanno prodotto prestazioni di livello. Dovremo impostare la partita su un ritmo importante, imponendo il nostro gioco cercando di concretizzare meglio le opportunità create". Per i cremisi nell’ultima partita è stato decisivo anche il recupero del leader difensivo Strano, entrato in uno spezzone di gara nella ripresa e decisivo per la rimonta dei suoi. "Emanuele per noi è un giocatore fondamentale – dice Passarini – perché oltre che essere un leader carismatico è anche uomo chiave nella fase difensiva con la sua esperienza. Con il suo ingresso in campo, ci siamo organizzati tatticamente con una difesa a 3 e questa è stata una delle chiavi dell’ultimo successo ed è una soluzione che potremo riprovare in futuro". Fondamentale nel gioco di Passarini è l’apporto del reparto avanzato, con i due attaccanti Lovotti e Moscati autori di reti pesanti nelle ultime settimane e sempre più decisivi: "Stanno prendendo sempre più fiducia, affinando la loro intesa partita dopo partita, mostrando soprattutto la loro tecnica e la loro forza fisica. Le reti segnate stanno aiutando molto i ragazzi dal punto di vista psicologico".

Marco Natalini