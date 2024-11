Il Tolentino a Montegranaro: "Loro sono imbattuti in casa"

"Una sfida molto difficile sotto tanti aspetti che potrà misurare le nostre ambizioni in campionato". Presenta così Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, la partita di oggi contro il Montegranaro alle 14.30. "Ci troveremo di fronte ad una squadra tra le più temibili della categoria – dice il tecnico cremisi –, sappiamo quali sono i loro punti di forza e dovremo essere attenti in ogni momento della gara. Hanno diversi giocatori importanti nel reparto avanzato come Jallow e Perpepaj che sono bravi ad esaltarsi negli spazi – afferma –, noi quindi dovremo giocare organizzati, tenendo la squadra corta per evitare di correre rischi in ripartenza".

Tolentino che arriva alla partita sulle ali dell’entusiasmo dell’ultimo mese praticamente perfetto, con quattro vittorie consecutive in altrettante gare disputate, ora però non si vogliono fermare e l’obiettivo è continuare così. "La squadra si è allenata con la solita mentalità, non dobbiamo esaltarci troppo e continuare a lavorare con umiltà come fatto finora. Alcuni giocatori stanno trovando la loro forma migliore – dice Passarini –, altri ci arriveranno presto perché in un campionato così lungo e ricco di insidie abbiamo bisogno del massimo supporto da tutti gli effettivi". Una partita che si prospetta avvincente tra due formazioni molto organizzate che fanno dell’intensità e della fisicità alcuni dei propri punti di forza.

"Montegranaro è ancora imbattuto in casa a testimonianza della difficoltà della partita che ci aspetta ma – aggiunge mister Passarini –, avremo ancora più voglia di ottenere la vittoria per provare a sovvertire questo pronostico. Nelle ultime settimane stiamo migliorando sempre di più sotto l’aspetto del gioco e vogliamo continuare così, in crescendo di partita in partita".

Marco Natalini