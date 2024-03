Il Tolentino non riesce mai ad essere pericoloso e a fine gara subisce la contestazione dei tifosi

Tolentino

0

LMV Urbino

1

TOLENTINO: Orsini, Tomassetti, Balbo, Di Lallo (31’ st Di Biagio), Mercurio, Bracciatelli (16’ st Santoro), Cardinali, Frulla, Moscati, Borrelli, Nasic. All. Possanzini.

LMV URBINO: Petrucci, Nisi, Tamagnini, Boccioletti (27’ st Pierpaoli), Giunchetti, Magnani, Cusimano, Dalla Bona, Galante (18’ st Rivi), Sartori (45’ st Morani), Montesi (39’ st Bellucci). All. Ceccarini.

Arbitro: Bini di Macerata.

Rete: 24’ Sartori.

Note: spettatori 300 circa, angoli 5-2 per gli ospiti. Ammoniti Nasic, Moscati, Montesi, Giunchetti, Dalla Bona, Tamagnini.

TOLENTINO

L’Urbino vince meritatamente al "Della Vittoria" e continua a marciare nei piani alti della classifica. Il Tolentino gioca sotto ritmo e non riesce mai a farsi pericoloso in avanti. Alla fine della gara dura contestazione dei tifosi cremisi che già avevano criticato la squadra all’Helvia Recina per la sconfitta nel derby con la Maceratese. Mister Possanzini, tornato in panchina dopo la squalifica, schiera due under in attacco – Carnevali e Moscati – e si affida a centrocampo a quattro giocatori d’esperienza come Frulla, Borrelli, Bracciatelli e Nasic. Ma la formazione urbinate comincia forte, togliendo l’iniziativa ai padroni di casa. Al 7’ un diagonale rasoterra di Boccioletti finisce di poco sul fondo; poi, al 24, approfittando di una rapida ripartenza gli ospiti vanno a segno con una bella conclusione di Sartori, entrato da solo in area al cospetto di Orsini. Prima del riposo gli ospiti sfiorano il raddoppio con un colpo di testa di Giunchetti (37’) e con un tiro di Montesi finito alto (41’). Nel secondo tempo i tifosi locali sperano di vedere un Tolentino migliore, più arrembante. Invece, vuoi per la bravura dell’avversario, vuoi per il momento-no attraversato in generale dalla squadra, è l’Urbino a legittimare il successo non subendo grossi pericoli in difesa e confezionando alcuni contropiedi malamente sciupati da Sartori, l’autore di quello che diventerà il gol-partita. Finisce sotto la pioggia tra i fischi del pubblico. E in casa cremisi "piove sul bagnato" - come si suol dire - perché nel corso del match escono per infortunio prima Nasic, poi Di Lallo.

Mauro Grespini