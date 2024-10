Il Tolentino ritrova il Monturano dopo il ko di Coppa. Passarini: "Abbiamo una grande voglia di rivalsa"

"Abbiamo grande voglia di rivalsa dopo l’ultimo periodo non particolarmente positivo a livello di risultati, il gruppo vuole ritrovare la vittoria e oggi è un’occasione da sfruttare". Parla così il tecnico del Tolentino Paolo Passarini, presentando la sfida esterna contro il Monturano, in programma alle 14.30. "I ragazzi – dice il tecnicoi – si sono allenati molto bene in settimana, mettendomi in difficoltà per le scelte di formazione e di questo sono felice. Significa che il gruppo c’è e vuole invertire subito la rotta". Il Tolentino che affronta il Monturano per la terza volta in stagione: i cremisi hanno già affrontato i calzaturieri per i quarti di finale di Coppa Marche, uscendo sconfitto nel doppio turno per un gol subito al ritorno negli ultimi minuti. "Ripartiamo – continua Passarini – dalla prestazione collettiva importante fatta domenica scorsa davanti ai nostri tifosi, creando diverse palle gol contro una delle squadre più temibili del campionato come la Maceratese". Passarini dovrà ridisegnare l’assetto difensivo della squadra vista la squalifica di Di Biagio per il cartellino rosso di sette giorni fa e Strano ancora in dubbio. "Dovremo giocare una partita fisica, impostandola sui binari giusti dall’inizio, perché il Monturano è una squadra che abbiamo imparato a conoscere, cercheremo di metterla in difficoltà".

Marco Natalini