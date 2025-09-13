Il Torneo del Picchio premia i giovani hockeisti

È stata la società sportiva Bad Lake Sampierdarena a vincere la classifica generale nell’ottava edizione del Torneo del Picchio, la manifestazione sportiva rivolta ai giovani hockeisti che si è tenuta nei giorni scorsi a Potenza Picena.

All’hockey stadium di San Girio sono state ospitate diverse squadre provenienti da tutta Italia, e persino dalla Croazia e da Malta. Così si sono susseguite tre giornate dedicate allo sport, che hanno coinvolto più di 600 persone tra atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, accompagnatori, genitori e tifosi. Nella categoria under 8 mix è arrivata prima l’Hockey Malta, mentre la Bad Lake ha trionfato rispettivamente tra gli under 10 mix, under 12 maschile e under 14 femminile. Ha ben figurato anche l’Hockey Jedinstvo Zagreb, che si è imposta nelle categorie under 16 maschile e under 16 femminile. Infine l’Hockey Trešnjevka è arrivata prima nella categoria under 12 femminile, così come l’Hockey team Bologna ha avuto la meglio nell’under 14 maschile.

Il premio per il miglior giocatore del torneo è stato assegnato a Ettore Abbati, quello per la miglior giocatrice ad Asia Marcattili, poi il giocatore più giovane è stato Loris Corrado, e la giocatrice più giovane Ella Brogman, e infine il riconoscimento per il miglior portiere è stato assegnato a Ugo Tarola.