Il tour di Bonaccini: "Voglio un Pd più tonico"

di Lucia Gentili

Il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, ieri pomeriggio ha fatto tappa in due aziende dell’entroterra terremotato ma resiliente: la Distilleria Varnelli a Muccia e la Pasta di Camerino (Entroterra spa). Ad accompagnarlo, i consiglieri regionali Romano Carancini e Maurizio Mangialardi, il segretario provinciale Angelo Sciapichetti, i giovani Marco Belardinelli (segretario del Pd di Camerino) e Claudio Cavallaro (vicesegretario provinciale), entrambi nel comitato per Bonaccini. "Credo di conoscere bene la zona – ha esordito il candidato alle primarie –, abbiamo dei Comuni presi sostanzialmente in carico, come Caldarola, dopo il sisma, in cui abbiamo cercato di dare una mano con la Protezione civile, con il nostro sistema regionale. Ho terminato proprio il 31 dicembre l’ottavo anno come commissario per la ricostruzione; abbiamo completato il 95% di 12 miliardi di euro di danni. Bisogna accelerare e bisogna che ci sia una sinergia forte tra governo e territori: nelle aree interne è necessario e decisivo evitare lo spopolamento, con il ripristino di beni e servizi, rafforzando soprattutto le aree più fragili". Ma come riconquistare le Marche da un punto di vista politico? "Intanto bisogna trovare un modo per riconquistare la fiducia – ha detto Bonaccini –, non basta dire che sbagliano quelli che governano. Ogni critica va accompagnata con una proposta alternativa, anche collaborando laddove serve, in particolare per il terremoto. Ho trovato un po’ strano che abbiano cambiato Legnini; chi governa ha il diritto di fare le scelte che vuole e non mi permetto di dare un giudizio su Castelli, al quale auguro buon lavoro. Ma sentivo unanime consenso sul lavoro di Legnini e sono rimasto colpito. Ad ogni modo, penso che il Pd debba tornare più tonico, più in salute: se diventassi segretario, il primo impegno sarebbe un nuovo gruppo dirigente perché dopo troppi anni di sconfitta a livello nazionale bisogna cambiare. E soprattutto tornare più popolari, con una classe dirigente che stia più nei territori, a contatto con le persone, che da Roma ascolti di più. Le aree interne dovrebbero essere i punti di forza". Bonaccini ha trattato più temi, come "il taglio alla sanità pubblica" da parte del governo, "punto su cui potremmo fare una battaglia politica insieme al Terzo polo e ai Cinque stelle". Le sorelle Orietta Maria e Gigliola Simonetta Varnelli hanno lanciato un appello al candidato: "Serve un segnale forte dalla politica". Le ad hanno ripercorso tutte le criticità del territorio, dall’ospedale di Camerino "depauperato" al fatto che non si può più partorire né qui né a San Severino, dalle banche che chiudono alle pluriclassi. "Affidiamo a lei – hanno concluso rivolgendosi a Bonaccini – il compito di combattere anche contro l’evasione fiscale".