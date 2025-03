Il tour di Enrico Ruggeri. Data zero al Lanciano Forum

Castelraimondo in fermento per la data zero del tour di Enrico Ruggeri: il concerto si terrà sabato alle 21 al Lanciano Forum. Un folto pubblico è pronto ad accogliere l’artista, sono stati già venduti oltre 800 biglietti. I suoi fan arrivano un po’ da tutta Italia, ma c’è anche qualcuno proveniente dalla Svizzera. L’amministrazione comunale ha deciso di inserire un punto food per poter cenare, a partire dalle 19, prima dell’ingresso. Nel corso del concerto sarà impossibile ripetere tutte le sue canzoni (sono circa 480), ma sicuramente Enrico Ruggeri ripercorrerà tutti i suoi brani di successo, alcuni meno noti, ed infine 5-6 canzoni prese da questo suo ultimo disco. Ruggeri è stato fortemente voluto nel comune dell’entroterra maceratese dal consigliere regionale Renzo Marinelli: "La musica fa muovere i fan, proprio grazie a ciò si scoprono regioni come le Marche e territori come quello di Castelraimondo. In questo modo, si mette in moto un turismo, che fa sì che le persone scoprano luoghi e poi possano tornarci in un secondo momento. La regione Marche è in grado di fare questo, fa innamorare chi la scopre e permette poi alle persone di ritornarci". Il sindaco Patrizio Leonelli ha aggiunto: "Ruggeri mi ha fatto un’ottima impressione. Mi è sembrato una persona umile, uno di noi, non ha fatto pesare il fatto che lui è un cantante famoso. È simpatico, ha fatto anche qualche battuta. Lui ama le Marche, ci ha raccontato un po’ anche della sua vita vissuta a Marotta, dove sin da adolescente è andato con la sua famiglia. Tutte le estati era lì, dove tuttora ha molti amici". ‘La Caverna di Platone’ è il nuovo disco di Ruggeri, uscito il 17 gennaio; si tratta del 40esimo album dell’artista. "È un album molto meditato – ha detto Ruggeri –, ho la fortuna di avere il mio studio, una sorta di ‘Bar Sport’ a Milano, sono canzoni in cui mi riconosco molto. Sono cittadino onorario di Marotta l’ispirazione de "Il mare d’inverno" è arrivata proprio pensando a Marotta".

Lisa Grelloni