Il tradimento di Aristotele, conferenza con Bartoli

"Il tradimento di Aristotele" sarà il tema della conferenza di Fabrizio Bartoli (nella foto), domani alle 21.15 nell’ambito della rassegna di conferenze sulla filosofia esoterica-iniziatica organizzata dall’associazione "Cibo e benessere" in via della Pace, 87. Il relatore sosterrà che la visione antropocentrica di Aristotele non solo è sbagliata da un punto di vista filosofico, ma è azzerata dalle nuove scoperte scientifiche, in particolare quelle della fisica quantistica, che riporta in auge la visione cosmo-centrica di Platone. Si parlerà di rispetto, di amore per la natura e per ogni forma di vita. L’ingresso è gratuito.