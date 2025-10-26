Il trasloco del mercato resta al palo

C’è chi il sabato mattina si sveglia presto per montare la propria bancarella e chi, invece, continua ad assistere impassibile al lento declino del mercato settimanale recanatese, quel che resta di un tempo in cui i banchi animavano il centro e la città respirava un po’ di vita. Oggi, invece, si respira solo vento. E pure tanto. Ieri, in via Cavour, davanti ai giardini pubblici, un ambulante ha dovuto smontare tutto appena un’ora dopo aver sistemato la sua merce: le raffiche di vento gli facevano volar via i vestiti, le grucce e perfino la pazienza. Una collega, più previdente, non si è neppure presentata.

Tre sono gli ambulanti che ancora resistono in quell’area, ma la stessa polizia municipale — nel luglio del 2024, nel corso di un incontro con gli ambulanti, avvenuta in Comune alla presenza dell’assessore al commercio Ettore Pelati – aveva confermato che quel tratto è notoriamente ventoso e dunque inadatto all’attività. Da allora, però, nessuno ha mosso un dito. Anzi, forse neanche un sopracciglio. La beffa è arrivata quando, racconta un ambulante, si è presentato un vigile urbano.

"Abbiamo sperato — dice — che fosse per comunicarci finalmente il trasferimento in un’area più idonea. Invece era venuto a controllare se avevamo esposto i prezzi della merce". Prezzi, sì: cartelli che con quel vento durano meno di un cerino acceso. Ma tant’è: le priorità del Comune sembrano queste. Il vento porta via la merce? Pazienza. L’importante è che il cartello del prezzo sia ben visibile... almeno finché non vola pure quello. E pensare che in Corso Persiani e in piazza Leopardi ci sono da tempo postazioni libere, protette e perfette per ricollocare i banchi. Ma nulla. Non un gesto, non un atto, non un briciolo di buona volontà. Solo indolenza, pigrizia e, forse, incapacità. Perché per spostare tre banchi non serve una delibera europea, basta volerlo fare. Intanto il mercato del sabato — quello che un tempo al Villaggio era un piccolo cuore pulsante del commercio recanatese — langue in una crisi ormai strutturale.

Le promesse di "bandi migliorativi", annunciate con fanfare e proclami, sono rimaste lettera morta. Gli spazi vuoti restano vuoti, gli operatori se ne vanno e la città perde un pezzo della sua identità. E dire che, come spiega Massimo Di Matteo, presidente regionale della Fiva (Federazione italiana venditori ambulanti), basterebbe davvero poco: "È sufficiente — spiega — inviare una comunicazione alle organizzazioni sindacali di categoria per riavviare l’assegnazione dei posti. Non fanno mai difficoltà, anzi, sono contente di collaborare".