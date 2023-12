"Il trasloco del mercato?. Solo parte di viale Trieste e di piazza Mazzini"

"Lo spostamento degli operatori dal centro in viale Puccinotti per il mercato, interessa solo quelli dell’area pedonale di piazza Mazzini – dove è stata posizionata la pista di pattinaggio – e alcuni operatori di viale Trieste interessati dal cantiere di rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi". Lo specifica l’amministrazione in una nota, in cui si ricorda anche che "gli altri operatori saranno presenti nelle consuete aree di svolgimento: piazza Annessione, via Garibaldi, via Matteotti, via Gramsci, piazza Cesare Battisti, piazza della Libertà, corso della Repubblica, piaggia della Torre, piazza Nazzario Sauro, Farmer market di piazza Vittorio Veneto, parte di piazza Mazzini e viale Trieste. Il trasferimento durerà fino al 13 gennaio".