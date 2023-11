Il trasloco della pista di ghiaccio: "Va bene in piazza Mazzini, ma va aiutato tutto il centro"

"Non è una guerra, c’è un solo centro. L’importante è la collaborazione". Fiducia e interessi comuni guidano ristoratori e commercianti del centro di Macerata, in attesa del programma dettagliato degli eventi per il periodo festivo. Anche lo spostamento della pista di ghiaccio da piazza della Libertà in piazza Mazzini non genera particolare malcontento, nonostante la rottura della tradizione. "Non è una guerra, va bene che la pista abbia cambiato posizione – spiega Marco Guzzini di DiGusto –. L’essenziale è che ci sia collaborazione tra le attività e coinvolgimento da parte del Comune, che ha prontamente dimostrato di essere disponibile. Troppe volte si dipingono i commercianti come distanti tra loro, quando sarebbe fondamentale riconoscere l’importanza del lavoro e dell’impegno condiviso, per procedere insieme. C’è un solo centro, una sola città, nessuna divisione. Le iniziative non sono state impoverite dallo spostamento della pista, anzi sono contento che piazza Mazzini abbia la possibilità di ritrovare impulso e movimento. Così si valorizza davvero ogni angolo". Dello stesso parere è Stefania Meletani, titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento. "È più che giusto che la pista sia lì quest’anno – dice –, è la parte che rimane più isolata e può essere una buona occasione di festa. Per il settore dell’abbigliamento sono stati mesi particolari, spero in questo periodo di vedere qualche persona in più anche nei negozi". "Sono d’accordo con questo cambiamento – afferma Simona Speranza de La bottega del libro –, sullo scenario di piazza Mazzini la pista fa un bellissimo effetto e può essere un’ottima attrazione. L’importante sarà pensare ad addobbare come si deve la piaggia della Torre, in modo da invogliare le persone a spostarsi in tutte le vie, senza distinzioni". Una novità che non crea screzi tra le attività, tutte pronte alla collaborazione. A patto, però, che non ci si dimentichi della piazza principale. "Le attrazioni dovrebbero spostarsi tutti gli anni, soprattutto se si tratta di possibilità di lavoro aggiunte – interviene Luca Gallo Casserino, titolare del Moa Bistrot –, quindi va bene che questa volta il movimento legato alla pista sia in piazza Mazzini. In generale, comunque, spero che delle iniziative vengano portate anche in piazza della Libertà, sviluppando un contesto di festa per cui ci sia qualcosa da vedere almeno ogni fine settimana". "Quello che mi interessa è che ci siano occasioni per attirare i curiosi anche nelle nostre vie – conferma Emanuela Gatti del negozio Sandra Intimo –, che le persone abbiano motivo di salire qui dalle mura e dalla piazza sottostante. Il pattinaggio porta sicuramente un bel giro di persone, va bene che le attività lì intorno ne usufruiscano".