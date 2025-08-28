Il trasloco delle bancarelle: "Siamo stati penalizzati"

"Non è stata fatta abbastanza comunicazione sullo spostamento delle nostre bancarelle in viale Puccinotti". Il mercato cittadino del mercoledì, per la giornata di ieri, visto l’inizio del montaggio delle strutture per la festa del patrono San Giuliano in piazza della Libertà, è stato in parte spostato sul viale lungo le mura, con il traffico veicolare deviato verso i giardini Diaz per lasciare spazio a sei bancarelle che, appunto, generalmente stazionano in centro storico. I venditori ambulanti, però, non sono soddisfatti del cambiamento (limitato alla giornata di ieri). Marco Colagrande, che arriva da Castelfidardo con la sua bancarella di intimo, racconta che "qui in viale Puccinotti eravamo stati tempo fa, un esperimento che aveva dato i suoi frutti, anche perché piazza della Libertà è meno pratica per la clientela, senza navette e senza parcheggi. Il problema in questo caso è che la comunicazione è stata scarsa e siamo pochi venditori, oggi (ieri, ndr) la mattinata non è stata buona. La soluzione di viale Puccinotti, se fosse stabile, sarebbe ottima. Le persone parcheggiano qui vicino, in pianura c’è più praticità". Sabina Di Matteo arriva con la sua bancarella di oggettistica da Castelraimondo, e spiega che "per noi venire in questa zona è stata una novità. La gente non era informata che alcuni ambulanti sarebbero stati spostati qui. Il risultato? Non è per noi come stare in piazza, ma abbiamo lavorato comunque abbastanza". Un altro ambulante che viene da Civitanova invece è deluso: "A Macerata non si lavora né qui né in piazza. È mezzogiorno e sto già smontando. Il commercio è a terra", chiude con amarezza.