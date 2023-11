Il trasloco divide gli ambulanti: "Più movimento in piazza Mazzini"

"Bisogna aspettare e vedere come va, ma sopra c’era più movimento". Gli umori contrastanti degli ambulanti costellano viale Puccinotti, nuova zona di mercato settimanale per il periodo delle feste di Natale. Dato il posizionamento della pista di pattinaggio in piazza Mazzini (che sarà inaugurata dopodomani e resterà in funzione fino al 7 gennaio), infatti, gran parte delle bancarelle è stata dislocata sopra ai giardini Diaz, lasciando per un po’ la precedente e consolidata postazione.

Alcuni preferiscono non sbilanciarsi in giudizi affrettati prima di aver vissuto per un po’ la novità, sperando che il cambiamento possa essere un’effettiva boccata d’aria fresca. "I primi giorni sono sempre di prova – spiega Gianfranco Sbaffi, ambulante –. Per il momento è difficile riuscire a dare un parere. Quando ci si sposta c’è sempre un periodo di assestamento, potremmo anche trovarci meglio qui rispetto alla piazza vista la vicinanza con corso Garibaldi. Il mercato in generale non è più frequentato come prima, quindi bisognerà vedere come va".

"Per me è uno spostamento che va bene – afferma Daniele Del Giudice –, per molti la città inizia qui e il movimento sembra già essere discreto. La parte alta del centro ha visto la chiusura di parecchi negozi nell’ultimo periodo, mentre quella sottostante lavora soprattutto grazie alle bancarelle a basso prezzo, che attraggono disoccupati o studenti. È una prova e sono curioso di capire come andrà, non bisogna essere pessimisti a prescindere, perché si tratta di un solo mese. Gli anni precedenti hanno spostato gli ambulanti da piazza della Libertà, sempre per lasciare spazio al pattinaggio, e ricordo che si trovarono benissimo".

Dall’altra parte, c’è chi non ha il minimo dubbio nel criticare la decisione, dimostrando una forte preoccupazione per la riduzione dei clienti e per la scarsa comodità di raggiungimento della zona. "È molto meglio in piazza Mazzini, le persone qui passano ma non sono le solite che ci aspettano il mercoledì – dice Gabriele Trobbiani –. Conoscono tutti la nostra postazione abituale e a metà mattinata, di solito, c’è un movimento molto maggiore rispetto a quello che sto vedendo qui. Comunque bisogna accontentarsi. C’era la possibilità di spostarsi al mercato a Villa Potenza ma non sarebbe stato lo stesso, quello è il mercato della vallata e non del centro". Opinione condivisa anche dall’ambulante Rahman Anisur: "In piazza conosciamo tutti i clienti, qui quasi nessuno. Ci siamo appena spostati e molti non sanno di questa novità, alcuni mi hanno detto di avermi cercato in centro anche questa (ieri, ndr) mattina".

"Sono contraria allo spostamento – afferma Lorena Maroni –, qui la zona è fuori mano. Mi trovo alla fine del viale e non si lavora come sopra. Gli spostamenti prima delle feste sono sbagliatissimi, perché mandano in confusione le persone: io ho cambiato postazione anche a causa del cantiere fuori dalle mura e mi rendo conto che per molti è difficile ritrovarci. In questo viale – conclude l’ambulante – gli anziani hanno difficoltà di passaggio e non ci sono negozi o bar che attirano movimento, come succede invece per corso Cairoli. Potrebbe essere un grande problema".