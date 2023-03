"Il trattamento Ridarelli" al Vaccaj

Domenica alle 17 debutta al Vaccaj di Tolentino "Il trattamento Ridarelli", ultimo spettacolo di "A teatro con mamma e papà", la rassegna di Rancia Verdeblu dedicata a bambini e ragazzi. Lo spettacolo è prodotto da Matàz Teatro, compagnia padovana. Un adattamento teatrale dell’omonimo romanzo di Roddy Doyle. "È un duro lavoro essere genitore, perché richiede molta pazienza e una buona dose di memoria di come si era quando si era a propria volta bambini – spiegano gli organizzatori –. Chi non fosse all’altezza, potrebbe essere sottoposto al Trattamento Ridarelli! Ma cos’è? Ciò che si sa ci arriva tutto dalle parole di un cane che racconta di come il Trattamento altro non sia che lo spaciàc che fa la scarpa di un genitore quando affonda dentro una cacca di cane; meglio, lo strùsc strùsc che il genitore fa cercando di levarsela dalla scarpa. I Ridarelli sono degli esserini invisibili che vanno nelle case a controllare che i genitori non siano troppo severi coi bimbi". L’appuntamento è dalle, 16 per festeggiare la conclusione della rassegna con una merenda nel Bar del teatro. Biglietti su vivaticket o alla biglietteria del teatro domenica dalle 16. Info: 0733.960059, [email protected]