"Il Trattamento Ridarelli" al Vaccaj Divertimento per adulti e bambini

Domenica, alle 17, debutta al Vaccaj di Tolentino "Il Trattamento Ridarelli", ultimo spettacolo di "A teatro con mamma e papà", la rassegna di Rancia VerdeBlu dedicata a bambini e ragazzi. È prodotto da Matàz teatro, compagnia teatrale padovana. Si tratta dell’adattamento teatrale dell’omonimo romanzo di Roddy Doyle, che ha il pregio di far ridere sia gli adulti che i bambini. "È un duro lavoro essere genitore, anche perché c’è chi controlla che i genitori svolgano bene, con pazienza e misura, il proprio ruolo. E chi non fosse all’altezza, potrebbe essere sottoposto al temibile Trattamento Ridarelli – spiegano gli organizzatori –! Ma cos’è? Eh… in realtà ciò che si sa arriva tutto dalle parole di un cane, tale Rover. Gli unici altri elementi di cui disponiamo è che i Ridarelli sono degli esserini invisibili che vanno di casa in casa a controllare che i genitori non siano troppo severi coi propri bimbi". biglietti in vendita su www.vivaticket.com (o domenica al Vaccaj dalle 16). Lo spettacolo è adattato e interpretato da Marco Artusi e Evarossella Biolo. Età consigliata: dai 3 ai 103 anni.