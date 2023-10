Il trekking urbano non conquista

C’era poco più di una trentina di persone all’iniziativa ’Passeggiando accanto a te’, un trekking urbano-culturale e di promozione della salute che ha visto coinvolte le Ast della Regione Marche, i sindacati dei pensionati Cgil, Cisl, Uil, alcune associazioni culturali, enti di promozione sportiva e Comuni. Considerando la presenza dei rappresentanti dei vari enti ed associazioni il risultato della passeggiata può definirsi alquanto deludente tanto più che di giovani ce ne sono stati davvero pochi anche se l’iniziativa era principalmente rivolta ai nonni e nipoti che dovevano ritrovarsi insieme per il loro benessere psichico e fisico. La passeggiata di trekking urbano è partita domenica alle 9,30 da piazza Giacomo Leopardi con il primo intervento di promozione sulla salute a cura del dottor Roberto Calisti del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast Macerata. A seguire la seconda tappa è stato Palazzo Venieri con l’intervento su movimento e sport di Zepponi dell’Uisp. Terza tappa al Chiostro Sant’Agostino con l’intervento di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale della Polizia Locale di Recanati. Quarta tappa alla piazzuola del Sabato del Villaggio con l’intervento su movimento e sport di Zepponi dell’Uisp. La passeggiata si è chiusa in piazza Giacomo Leopardi con la De Lutiis dell’AstMacerata che ha parlato di alimentazione e nutrizione. Ci sarà, per la prossima passeggiata, di curare un po’ meglio l’aspetto comunicato perché sembra proprio che non sia arrivato ai cittadini lo spirito del progetto e le sue finalità. ast. t.