Il treno del vino porta le Marche nel mondo

di Asterio Tubaldi

Si è chiuso ieri mattina, a Villa Koch di Recanati, il convegno itinerante di tre giorni dedicato ai vigneti e vini marchigiani dal titolo "I magnifici 16". Un evento, organizzato dall’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt), per promuovere le Dop marchigiane sul mercato interno. Sotto la lente un asset, quello del turismo del vino, considerato importante ai fini di un ulteriore sviluppo dell’immagine del brand marchigiano anche dopo il recente varo della legge regionale che si propone di creare una rete di imprese di qualità non solo nelle produzioni, ma anche nei servizi. Questo ed altri temi sono stati trattati nel corso dei vari interventi, fra cui quello dell’assessore regionale all’Agricoltura, Andrea Maria Antonini, del presidente della commissione Agricoltura alla Camera, Mirco Carloni, del presidente di Federdoc, Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, del direttore di Atim Marche, Marco Bruschini, e, in videoconferenza, del presidente della giunta regionale Francesco Acquaroli. "Il periodo del Covid - ci ha detto Alberto Mazzoni, direttore dell’Imt - nella sua disgrazia ci ha consentito, però, di riscoprire il mondo agricolo e il valore dei nostri prodotti. Parlando dei vini, la nostra identità è unica dove per ogni denominazione abbiamo creato un vitigno autoctono. È vero che il Verdicchio è il vino principe delle Marche, ma dietro di lui, come una forza motrice, abbiamo attaccato altre 15 carrozze che vanno in Italia e nel mondo". A proposito dei custodi del territorio e delle nostre eccellenze, non poteva mancare a Villa Koch Stefano Mancinelli di una delle più note aziende agricole delle Marche. "Questi tre giorni sono stati l’occasione per far conoscere le nostre eccellenze enologiche. Il problema delle Marche è che sono poco conosciute, forse per colpa anche nostra, ma non abbiamo nulla di invidiare ad altre regioni più note come la Toscana o il Veneto. Speriamo che i tanti giornalisti giunti qui aiutino a far conoscere meglio le nostre eccellenze". "Le nostre aziende – ha detto il presidente Imt, Michele Bernetti – sono da sempre molto attive sul fronte della promozione all’estero grazie a vini di punta – Verdicchio in primis – che hanno contribuito in modo decisivo alla crescita in valore delle esportazioni regionali, con un +33% negli ultimi 5 anni e un controvalore di quasi 76 milioni di euro". L’area tutelata dall’Imt si estende tra le province di Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino, di oltre 7.500 ettari e una produzione che nel 2022 ha sfiorato i 230 mila ettolitri imbottigliati (l’89% del totale).