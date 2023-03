Il tribunale decreta il fallimento di Mondial Suole e Mondial Plast

di Giorgio Giannaccini

Niente da fare: è stato purtroppo decretato ieri mattina il fallimento dei due stabilimenti Mondial Suole e Mondial Plast, che appartengono alla Mondialsuole Group di Porto Recanati, e nei quali lavorano ben 122 operai. Questa è stata la decisione del tribunale di Macerata, dopo che nelle scorse settimane era stata presentata l’istanza di liquidazione giudiziale, da parte di alcuni creditori dell’azienda. A mettere tutto nero su bianco è stato il giudice delegato Enrico Pannaggi, a seguito della camera di consiglio con i colleghi Paolo Vadalà e Jonata Tellarini. Adesso, con l’ufficiale apertura del fallimento, il tribunale ha così nominato i due curatori fallimentari che seguiranno l’intera procedura, ovvero il commercialista Alessandro Benigni e l’avvocato Andrea Giuliodori. Nell’atto, il giudice Pannaggi ha disposto che il legale rappresentante della società portorecanatese dovrà depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi e l’elenco dei creditori. In seguito, e cioè il 27 giugno, si procederà all’esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato. Rimane invece da capire quale sarà il destino per il terzo stabilimento dell’azienda, la Mondial Due (con trenta dipendenti): a fine marzo è in programma un’udienza proprio in merito alla richiesta di fallimento che è stata avanzata, anche qua, dai creditori.

Intanto, i sindacalisti Marco Bracalente (Filctem Cgil) e Giuliano Caracini (Femca Cisl) precisano che ci sono stati sì dei dipendenti che mercoledì pomeriggio hanno presentato la richiesta di licenziamento per giusta causa, tuttavia la maggioranza sta ancora aspettando che arrivi la cassa integrazione. "Gli incontri dei prossimi giorni, organizzati da Cgil e Cisl, sono finalizzati a fornire le necessarie informazioni riguardo le procedure di recupero dei crediti non corrisposti ai lavoratori e anche avviare le relative pratiche – scrivono in una nota Bracalente e Caracini -. Non risultano quindi che decine e decine di lavoratori abbiano fatto le dimissioni per giusta causa per mancato pagamento degli stipendi: tale decisione è stata assunta da pochi singoli in considerazione della propria situazione individuale, mentre la maggioranza dei lavoratori continua nella lotta per il proprio posto di lavoro. La rivendicazione collettiva è il ricorso agli ammortizzatori sociali anche per la continuità occupazionale".