Il tributo dell’Università alle donne

Domani l’Università di Macerata dedica tre appuntamenti a donne che hanno aperto nuove strade. Il primo è per le 10 a Giurisprudenza con la presentazione del libro "Magistrate finalmente. Le prime giudici d’Italia" di Eliana Di Caro (foto), che tratte le storie delle otto vincitrici del primo concorso da magistrato. Dialogheranno con l’autrice Annamaria Picozzi, procuratrice aggiunta di Palermo, Maria Cristina Ottavianoni, presidente della Fondazione forense maceratese, e Andrea Raffaele Amato, dottorando. Coordinano i docenti Ninfa Contigiani e Giuseppe Mecca. Previsti intermezzi teatrali a cura del Laboratorio teatrale d’Ateneo, coordinato da Maria Paola Scialdone, sotto la guida del regista Andrea Fazzini. Alle 14 alla Mozzi Borgetti si aprirà il primo dei due giorni di convegno organizzato dall’Istituto storico della resistenza di Macerata e dedicato a "Le maestre della Repubblica". La due giorni esplorerà vite e opere di quattordici maestre italiane del secondo dopoguerra, diverse per inclinazioni politiche e religiose, ma accomunate da sentimenti antifascisti, che hanno contribuito a cambiare il sistema educativo mettendo in discussione il modello autoritario e trasmettendo valori di pace, democrazia e giustizia attraverso innovative tecniche didattiche. La storica Monica Galfré aprirà i lavori con una conferenza sul panorama della scuola elementare italiana. A seguire due sessioni presiedute da Paolo Coppari e Lucia Paciaroni. Alle 18 poi nella sede in via Garibaldi si terrà un confronto con l’imprenditrice Elisabetta Pieragostini e la segretaria della sezione Nidl della Cgil di Macerata Loredana Guerriero dal titolo "Donne che non si arrendono. Storie ed esperienze in libertà".