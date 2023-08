Il tributo di Paolo Petrini ai cantautori a Civitanova

"La nostra vita è scandita dalla musica e le belle canzoni scandiscono i momenti della nostra, vita permettendoci di ricordare le sensazioni vissute in quel momento. Per fare ciò non c’è bisogno che una canzone sia diventata una hit o abbia venduto milioni di copie: basta che sia bella". Con queste parole il cantante civitanovese Paolo Petrini presenta "Belle canzoni italiane", il tributo ai grandi cantautori e interpreti della musica italiana, che si terrà domani, dalle 21.30, al Varco sul mare. Tra le canzoni in scaletta ci saranno quelle di Morandi, Jovanotti, De Gregori, Califano, Battiato, Cremonini e Zero. Previsto anche un omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti. E non mancheranno note in onore di Rino Gaetano. Sul palco, insieme a Petrini, ci saranno Adriano Lanari (chitarra acustica e voce), Gianluca Diomedi (chitarra elettrica), Mauro Luciani (batteria), Samuel Croia (basso e voce) e Bartolomeo Ortuso (piano e tastiere). Ospite sul palco: Fulvio Ciriello. Ingresso libero.