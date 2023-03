"Il trionfo a New York un successo inaspettato"

di Francesco Rossetti

Una vittoria mondiale. Niccolò Lapo Latini, 24 anni, di Civitanova, è stato il più giovane a trionfare a New York al Type Directors Club. La manifestazione, in partnership con Rebook, riconosce i migliori talenti nel campo del design. Latini è salito così in vetta nel settore ’Typography & Design’. Il sindaco Fabrizio Ciarapica lo ha definito "un orgoglio cittadino", e lui, da project manager di campagne pubblicitarie per brand del settore della moda e di progetti editoriali per testate giornalistiche internazionali, si racconta, dopo le collabo con il marchio della famiglia di José Mourinho, un progetto fotografico insieme a Lucky Blue Smith e la partecipazione ufficiale alla Biennale di Venezia sono i suoi ultimi traguardi.

"Ho svolto gli studi classici al liceo Da Vinci e dopo la maturità mi sono trasferito a Milano per studiare cinematografia, al Sae Institute. Ho iniziato a collaborare con alcune etichette discografiche, poi un direttore creativo mi ha contattato da Roma. Seguivo i backstage nelle gallerie d’arte. Sempre lui, nel 2019, mi ha proposto di seguire la campagna pubblicitaria di un marchio molto prestigioso".

E poi?

"Terminati gli studi, sono stato contattato anche da due agenzie pubblicitarie, una di Roma e l’altra di Firenze. Dunque, ho iniziato i primi set fotografici: la cosa mi piaceva perché c’era un team diverso per ogni singolo progetto. E con il passare del tempo le collaborazioni erano sempre di più, fino ai giornali di moda con attori e modelli di fama mondiale. Poi, il premio di New York".

Emozionato?

"Si è trattato davvero di una bella sorpresa, un riconoscimento del tutto inaspettato".

Da bambino lo sognava?

"Mi piaceva il tennis, volevo diventare un grande in quella disciplina. L’ho praticato per diversi anni, poi un infortunio mi ha costretto a prendere altre strade. Ora posso dire che lo sport mi ha dato una grossa mano, se non altro per la mentalità da agonista e la concentrazione acquisite".

E la formazione del liceo classico l’ha aiutata?

"Sicuramente la scuola mi è stato molto utile anche per gestire il tempo a mia disposizione e nel darmi un valido metodo operativo".

Obiettivi futuri?

"Partecipare al Leone d’Oro di Cannes del 2024, per la pubblicità".