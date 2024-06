Il trionfo di Fratelli d’Italia. Conquistato un voto su tre, 17mila preferenze a Meloni. Crolla la Lega, Pd promosso

Affluenza in picchiata ed exploit di Fratelli d’Italia. Questi i due dati che emergono chiari dal Maceratese all’indomani della chiusura delle urne per le elezioni europee. Per quanto riguarda le candidature, invece, entrano nel Parlamento di Strasburgo due marchigiani, il consigliere regionale Carlo Ciccioli (Fratelli d’Italia) che conquista 47.586 preferenze nella circoscrizione (di cui 6.891 nel Maceratese) e l’ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci (Pd) con 84.755 preferenze totali, di cui 5.571 voti nella nostra provincia. L’ex sindaca di Macerata ed esponente della Lega Anna Menghi, conquista 3.608 preferenze complessive (mancavano i dati di 1.303 sezioni) nella circoscrizione (di cui 2.033 in provincia), mentre Mirella Emiliozzi, subisce il calo del Movimento 5 Stelle e si ferma a 3.062 preferenze complessive, di cui 942 nel Maceratese. Infine, per gli altri marchigiani in corsa, l’onorevole Mirco Carloni (Lega) i voti complessivi sono stati 14.169, di cui 1.593 nel Maceratese, mentre per Alessia Morani (Pd) i voti complessivi sono stati 31.956, di cui 2.836 nel Maceratese.

Affluenza a picco, quindi, rispetto alle ultime Europee con quasi otto punti percentuali in meno, che ferma i votanti al 50,93%, rispetto al 58,61% del 2019. Il Maceratese, però, non è proprio il fanalino di coda delle Marche, perché a Fermo il dato si è attestato al 48,69%. Senza il traino delle elezioni comunali, invece, crollano i votanti sia a Macerata (dal 55,75% al 48,30%) che a Civitanova (dal 52,55% al 44,20%). In provincia, Fratelli d’Italia si attesta come primo partito con 49.038 voti (36,65%) e oltre 21mila voti in più rispetto al secondo partito, il Pd che si ferma a 27.680 voti (8,96%). Un vero exploit per il gruppo di Giorgia Meloni (la premier nel Maceratese raccoglie anche 17.401 preferenze personali) e del governatore Francesco Acquaroli che, nel 2019, si era fermato ad appena il 7,91% (12.367 voti). Sotto il 10% dei consensi tutti gli altri partiti, a partire dal Movimento 5 Stelle che si ferma all’8,96% (11.989 voti) perdendo oltre 13mila voti rispetto a cinque anni fa, quando si era attestato al 16,30%. Il tonfo più importante, però, lo segna la Lega che da primo partito nel 2019, con il 40,99% (oltre 64mila voti), precipita al quarto posto con l’8,89% (11.890 voti). Subito dietro, continua la crescita di Forza Italia che si attesta all’8,34% (11.157 voti) contro il 5,87% (9.178 voti) del 2019. Sopra la soglia del 4% anche Alleanza Verdi Sinistra con il 5,19% (6.946 voti). Si ferma al 3,03% (4.052 voti) Azione, mentre Pace Terra e dignità di Santoro al 3% (4.014 voti). Gli Stati Uniti d’Europa conquistano il 2,87% (3.845 voti), Democrazia Sovrana Popolare l’1% (1.344 voti), Libertà lo 0,92% (1.236 voti), chiude Alternativa Popolare con lo 0,44% (593 voti). Sul fronte delle preferenze, da segnalare in provincia i 6.891 voti di Ciccioli, che supera Matteo Ricci (5.571), Elly Schlein 2.949), Alessia Morani (2.836), Roberto Vannacci (3.814), Antonio Tajani (3.157).