Il Trittico Acsi riparte dalle strade abruzzesi

Domenica, il Trittico d’Apertura esordisce sul fluido anello di San Salvo, di fronte all’Adriatico, in provincia di Chieti. L’edizione 2024 del circuito concepito e gestito dall’Acsi Macerata viene inaugurato nel segno dell’inedito. "Il Trittico si fa in…quattro, pur mantenendo l’ormai storica denominazione" sottolinea infatti Maurizio Giustozzi, presidente provinciale e coordinatore marchigiano dell’Associazione centri sportivi italiani. Il rapporto stretto con l’Abruzzo non è invece una novità e continua a rinvigorirsi, dopo le ultime significative esperienze della Fertesino Cross Cup – 4x4 Off Road. Il primo atto della stagione su strada vede protagonisti i master-amatori, che replicheranno immediatamente domenica 4 febbraio nell’anconetana Monsano per affrontare poi le sfide di Civitanova Marche (domenica 11 febbraio) e Piediripa di Macerata (domenica 18 febbraio). La corsa salvanese mette in palio il 19° Trofeo Carnevale, che costituisce anche la prima tappa del Giro d’Abruzzo. La prima delle tre bandierine agonistiche viene abbassata alle 9. Il terreno di gara scorre veloce per 5 km (e viene affrontato più volte, a seconda della categoria di appartenenza). I campioni in carica 2023 sono Manuel Senni, Emanuela Sampaolesi e Mauro Maronari. Nella cia A, il romagnolo del Team Crainox ha preceduto Riccardo Fioretti, Paolo Pierantoni, Paolo Totò. Nella fascia A, il romagnolo del team Crainox si è imposto su Riccardo Fioretti, Paolo Pierantoni, Paolo Totò. La fascia B ha eletto l’alfiere del sodalizio portorecanatese Fd Steel. la fascia rosa ha infine dato ragione alla valchiria del Team Ponte Cycling.

Umberto Martinelli