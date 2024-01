Il Trodica cala il poker, Cluentina travolta in casa

Potenza Picena

1

Monticelli

1

POTENZA PICENA: Giachetta; Wahi, Rossini, Nardacchione (1’ st Prosperi) Cerquozzi, Perfetti (7’ st Pietrani), Perrella (36’ st Baccarini), Vecchione, Ruggeri, Giaccaglia (17’ st Micheli), Clemenz (46’ st Morbidelli). All.: G. Santoni.

MONTICELLI: Melillo, Cappelletti (40’ st Fattori), Calvaresi (17’ st Raffaello), Pietrucci (38’ st Aloisi), Rinaldi, Natalini, Panichi, Mattei (6’ st Mariani), Marini, Vallorani, D’Angelo (28’ st Fioravanti). All.: C. Settembri.

Arbitro: Daniele Serpentini di Fermo.

Reti: 25’ Marini 27’ st Pietrani.

Note – Ammoniti Cerquozzi, Perrella, Vecchione, Pietrani, Rinaldi. Spettatori 200 circa.

POTENZA PICENA

Finisce con un pareggio che di fatto accontenta di più il Monticelli. Nel primo tempo meglio gli ospiti che sfondano sulla sinistra in più di una circostanza sfiorando il gol. Al 15’ Vallorani smarca Pietrucci che impegna in diagonale Giachetta poi sul capovolgimento di fronte Melillo si esalta su Ruggeri. Al 18’ è sempre Pietrucci a creare i maggiori grattacapi perché, dopo un’altra sua sortita, lascia partire un tiro su cui Giachetta risponde presente. Sono le prove generali del gol che arriva al 25’ quando Vallorani di tacco smarca Pietrucci bravo a disegnare un traversone che Marini devia in rete. Nel secondo tempo il Potenza Picena è più propositivo e pareggia i conti al 27’ con una incornata di Pietrani su punizione di Ruggeri. Al 29’ i giallorossi protestano per un rigore non dato per un contrasto tra Melillo in uscita e Prosperi ma l’arbitro lascia correre. All’89’ Melillo è prodigioso su Clemenz mentre al 91’ Fattori salva su Prosperi un gol fatto.