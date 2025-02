Il Trodica esagera: otto reti. Porto Sant’Elpidio travolto

8

ATL. PORTO SANT’ELPIDIO

: Febbo; Ciccalé, Giovannini (22’ st Cappelletti), Emiliozzi (12’ st Berrettoni), Ciaramitaro, Chornopyshchuk (12’ st Antolini), Becker (12’ st Marcaccio), Panichelli, Gobbi, Susic, Bonvin (12’ st Stroppa). All.: R. Buratti

ATL. P.S. ELPIDIO: Doello; Regueyra (8’ st Shakaj), Magliulo, Vallasciani (1’ st Amici), Smerilli, Trombetta, Macchini (18’ st Di Rosa), Islami, Zira, Panichi (dal 8’ st Chiodini), Fellousa (1’ st Capiato). All.: A. Mengoni.

Arbitro: El Mouhsini di Pesaro

Reti: 4’ Gobbi, 14’ e 19’ Bonvin, 25’ Gobbi, 35’ Regueyra, 7’ st Giovannini, 8’ st Chornopyshchuk, 11’ st Becker, 37’ st Cappelletti.

Note – Ammoniti Emiliozzi, Fellousa. Calci d’angolo 7-4. Recuperi tempo: 0’+2’.

Un Trodica in formato super annienta il Porto Sant’Elpidio, inanella la decima vittoria consecutiva e mette il punto esclamativo sul campionato che lo vede in testa con un +9 sulla Palmense seconda. L’undici di Buratti entra in campo concreto e spietato e dopo nemmeno mezz’ora si trova sul 4-0 contro il Porto Sant’Elpidio, quarta forza del girone e data e tra le favorite all’inizio del torneo. Sugli scudi Gobbi e Bonvin autori entrambi di una doppietta: Gobbi apre le danze al 4’ con un gran tiro al volo da fuori area poi sale in cattedra Bonvin che al 14’ ribadisce in rete una respinta di Doello, al 19’ realizza un eurogol di tacco su assist di Chornopyshchuk ed al 25’ con un altro colpo di tacco ispira il poker di Gobbi. Il Porto Sant’Elpidio trova la forza di reagire accorciando con Regueyra al 35’ ma poi nella ripresa nulla può contro l’onda d’urto biancoceleste che si abbatte con una forza mostruosa perché tra il 7’ ed il 27’ il Trodica realizza i gol che valgono il roboante 8-1. Al 7’ il 5-1 è opera di Giovannini liberato da una magia di Chornopyshchuk, poi è lo stesso Chorno a siglare il 6-1 ed infine prima una punizione magistrale di Becker all’11’ e poi al 27’ un’azione di contropiede da manuale orchestrata da Susic e Antolini e finalizzata da Cappelletti fissano il definitivo 8-1.