Il trofeo del mare nel segno di Claudio Pini

di Francesco Rossetti

Oltre quaranta squadre prenderanno parte alla quindicesima edizione del ‘Trofeo del mare Claudio Pini’, in programma nella serata di mercoledì, sul lungomare sud. In anticipo rispetto allo scorso anno, quando la competizione si tenne a settembre, le stime parlano di ottanta atleti per ognuna delle due gare, provenienti da Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna. Il giusto omaggio al compianto Pini (scomparso nel 2019), presidente dell’Abat (Associazione balneari) e proprietario dello chalet Lido Cristallo, "anima dei balneari", come lo ha definito l’assessore al Turismo e spettacolo Manola Gironacci nella conferenza di presentazione che si é tenuta ieri mattina, a palazzo Sforza, da parte degli organizzatori. Partecipi alla convention il presidente di ‘GS Ruote e cultura’ Luigi Romagnoli, quello di Acsi Maurizio Giustozzi, il responsabile ‘Civitanova Bike Academy’ Elpidio Seghetti, nonché il delegato provinciale Coni Fabio Romagnoli e il vicesindaco e assessore allo Sport Claudio Morresi. "Claudio ci ha sempre accolto con calore", ha affermato Romagnoli ringraziando Mara Petrelli, la moglie di Pini impossibilitata a presenziare l’appuntamento di ieri. Si parte alle 20 con la prima: ventitré giri dal Lido Cristallo, fino al largo Italia e indietro raggiungendo via Cavour, poi di nuovo al punto di partenza. In questo caso a darsi battaglia sono le donne categoria Super gentlemen ab, poi i Gentlemen ab di seconda serie e i Veterani ab di seconda serie. Il successivo turno alle 21.15: stavolta i giri sono trenta e si sfidano gli Juniorsenior prima serie, Juniorsenior seconda serie, Veterani Ab prima serie e i Gentlemen Ab prima serie. Tutto ciò, alle 18.30, sarà anticipato dall’esibizione dei Giovanissimi del ‘Civitanova Bike Academy’. Al termine della manifestazione spazio all’assegnazione delle maglie ai selezionati a partecipare ai campionati italiani. Per Romagnoli "ciclismo è fatica e passione", secondo Morresi "uno sport sano e molto partecipato", mentre nel giudizio di Seghetti "Civitanova é predisposta allo sport". "Abbiamo un bel gruppo di amici da ricordare – ha concluso Giustozzi –: Pini, Giacomelli (Giuseppe, ndr), Rossi (Augusto, ndr, anche in nome loro è il memorial), siamo orgogliosi di portare con noi il loro nome".