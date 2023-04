Il trofeo Scarfiotti

Il centro storico di Sarnano si è vestito a festa per accogliere in quest’ultimo week end di aprile il 32° Trofeo Lodovico Scarfiotti con la cronoscalata Sarnano-Sassotetto e la salita per le auto storiche e moderne. Pneumatici rivestiti da mattonelle fatte a uncinetto dal gruppo "Per una Sarnano più granny" (diventato famoso per gli addobbi sotto le festività, in particolare di Natale) colorano insieme ai fiori le vie del borgo. Ma anche pneumatici dipinti col tricolore. Tutte gomme usate e da buttare, anche in un’ottica di riciclo. E legate ovviamente al tema della manifestazione. L’idea è piaciuta all’amministrazione comunale e ai concittadini. La volontà di abbellire il paese, come omaggio alla gara, ai piloti e i loro accompagnatori, è partita dall’Associazione Commercianti Sarnano (nella foto ci sono alcuni rappresentanti). La stessa associazione ad esempio per la Tirreno-Adriatico di marzo aveva addobbato il tragitto con palloncini dei colori dei due mari. Sono 190 i piloti iscritti alla Sarnano-Sassotetto per un fine settimana a tutto gas sul percorso di 9,927 chilometri.