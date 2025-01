Il trombonista Paggi conquista il Top Jazz 2024

Il trombonista Matteo Paggi, classe 1997, originario di Fiuminata, ha vinto il Top Jazz 2024 nella categoria "Nuovo talento". Risiede ad Amsterdam, ha studiato in Olanda e negli Stati Uniti. Dopo diverse borse di studio e una laurea con 110 e lode, ha avviato diverse collaborazioni in ambito classico e jazz, fino a quando il trombettista Enrico Rava gli propone di entrare a far parte dei Fearless Five. Nel febbraio 2024 ha pubblicato il suo primo album, "Words", e altri due sono in programma. A maggio suonerà stabilmente a Vienna con uno spettacolo che lo vede in scena come musicista e come attore.

Lo stesso Rava ha vinto in due categorie con il suo quintetto Fearless Five, sia come "Disco dell’anno" che come "Formazione dell’anno". "Con questo gruppo – ha detto il trombettista – mi sento come su un’isola ideale, dove ognuno dà e ognuno riceve quello di cui ha bisogno. C’è grandissima libertà ma rispetto reciproco, ognuno è in ascolto dell’altro, come in una democrazia perfetta che solo il jazz può rappresentare. I musicisti hanno tutti questa grande capacità, quasi telepatica, di ascoltare e interagire agli input".

Il gruppo schiera appunto Paggi, la batterista e cantante Evita Polidoro, il contrabbassista Francesco Ponticelli e il chitarrista Francesco Diodati, quest’ ultimo già al fianco di Rava da una decina di anni. I prossimi concerti in programma sono: domani a Cesena, il 7 e l’8 febbraio al Blue Note di Milano, il 22 marzo a Bergamo il 23 aprile a Torino, il 27 aprile a Riccione, il 16 maggio a Correggio.

Paggi ha iniziato lo studio del trombone all’età di 12 anni. Fin da subito si è dedicato non solo agli studi classici, ma anche alla musica leggera e al jazz. Nel 2011 è primo classificato nella Borsa di studio Inner Wheel International; nel 2016 vince la Borsa di studio concessa dal Conservatorio Rossini di Pesaro ai dieci studenti più meritevoli della scuola, assegnata tramite audizione. Nel 2017 si perfeziona nelle università americane Marquette University (Wisconsin) e nella prestigiosa Stanford University (California). Nello stesso anno vince l’audizione come Primo Trombone nell’Orchestra Nazionale Sinfonica dei Conservatori Italiani (Onci), con cui suona anche alla Camera del Senato, in diretta Rai. Collabora con le maggiori realtà musicali marchigiane a livello di orchestra classica, jazz e musica pop (come la Form Filarmonica Marchigiana, Colours Jazz Orchestra, Popsophia) e ha lavorato con artisti quali Matthew Lee, Alessandro Cadario, Giovanni Sollima, Ivàn Lòpez-Reynoso, Ildar Abdrazakov, David Parry, Erik Janners, solo per citarne alcuni.