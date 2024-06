"Il trucchetto di Bravi e Fiordomo. Si prendono seggi della minoranza"

Se a Urbino e Osimo gli apparentamenti in vista del ballottaggio non mettono in discussione la rappresentanza della minoranza, a Recanati potrebbe invece accadere che quest’ultima sia molto ridimensionata in caso di vittoria del sindaco uscente Antonio Bravi del centrosinistra. Tutto ciò per un giochetto di accordi tra il sindaco uscente, con circa il 27% dei consensi, e il candidato escluso dal ballottaggio, Francesco Fiordomo, fermo al 25%, che ora se la dovranno vedere con Emanuele Pepa, candidato del centrodestra, primo round col 47% dei voti. Lo evidenziano le due liste civiche di questa coalizione, "Per una Recanati migliore" e "In Comune". Di sedici consiglieri la maggioranza, in base alla legge, dovrebbe contare su dieci, mentre la minoranza su sei. "Se dovesse vincere Bravi al ballottaggio, però, due seggi destinati alle minoranze – scrivono le liste civiche in due distinti comunicati – sarebbero sottratti a favore del gruppo di maggioranza, che così sarà composto da dodici consiglieri, lasciandone solo quattro alla controparte". Perché? "Perché l’apparentamento tra le due coalizioni non è avvenuto con tutte le liste, ma solo con due della colazione di Fiordomo, cioè "Paese mio" e Uniti per Francesco Fiordomo". Quindi la lista "Vivere Recanati", rimasta fuori dall’accordo, sarà comunque rappresentata in Consiglio, tra i seggi della minoranza, con due consiglieri: Fiordomo, in qualità di candidato a sindaco, e Giorgio Lorenzetti. Di fatto, però, entrambi apparterebbero alla maggioranza e alla coalizione di Pepa rimarrebbero solo 4 consiglieri, compreso il candidato sindaco. "Un giochetto grave – dice la civica "Per una Recanati migliore" –, fatto in nome della democrazia, naturalmente quella loro. Se vincono, "rubano" alla minoranza due posti in Consiglio. Questo è il rispetto della democrazia e del ruolo istituzionale?" "Senza contare – dice la civica "In Comune" – che l’accordo avviene dopo che in campagna elettorale Bravi e Fiordomo non si sono risparmiati accuse con attacchi anche personali. Il Pd aveva definito Fiordomo "il Re Sole", il "parolaio di periferia", "seconda destra", mentre i civici avevano rimarcato le tante cose non fatte da Bravi. Questo accordo ha sacrificato idee e buoni propositi sull’altare dei personalismi, animati dalla speranza per alcuni di assicurarsi un posto al sole. Ma soprattutto rappresenta un insulto alla democrazia. Se i presupposti sono questi, ci domandiamo quali prospettive possa avere una città amministrata con tali logiche. La verità è che dietro le belle parole se ne nasconde una meno bella, ma più veritiera e che le contiene tutte: poltrone".

Asterio Tubaldi