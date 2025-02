Il tunnel della dipendenza: "Un podcast sulla droga, così rompiamo il tabù"

"Il nostro podcast inquadra a 360 gradi il mondo della droga. In cinque puntate da mezz’ora cerchiamo di rompere il tabù, così da raccontare gli effetti delle sostanze e aiutare in termini di prevenzione". Luca Passacantando e Paolo Fineschi sono due giovani tolentinati che hanno ideato, con il sostegno dell’Università di Macerata, del Comune di Macerata e dell’associazione "Con Nicola, oltre il deserto dell’indifferenza", un videopodcast, "L’inganno dei silenzi", che esplora, tramite interviste al medico legale Roberto Scendoni, all’avvocato Giuseppe Bommarito, al colonnello della Finanza Ferdinando Mazzacuva e a un ex tossicodipendente il mondo delle sostanze stupefacenti. La prima puntata è disponibile su Youtube da oggi; le altre quattro usciranno nei prossimi giovedì. Il progetto è stato presentato alla biblioteca Mozzi Borgetti con un tavolo coordinato dall’assessore alle politiche sociali Francesca D’Alessandro. "Bommarito (presidente dell’associazione "Con Nicola, oltre il deserto dell’indifferenza", ndr), ospite delle prime due puntate, racconta la sua dolorosa esperienza di padre che ha perso un figlio per overdose e denuncia la situazione dello spaccio e delle organizzazioni mafiose nel maceratese – spiega il produttore del podcast, Paolo Fineschi –. Il professor Scendoni, da medico legale, spiega gli effetti che le droghe hanno sul corpo,m mentre il colonnello della Guardia di finanza Mazzacuva racconta come lo Stato combatte lo spaccio. Nell’ultima puntata un ex tossicodipendente racconta come è caduto nel tunnel della droga e come è riuscito ad uscirne". Luca Passacantando, che conduce il format, racconta "il clima di confidenza che si è creato con gli interlocutori. Io faccio le domande che può fare un cittadino curioso, sia che riguardino pareri medico-legali che preoccupazioni delle famiglie con figli in età adolescenziale che si trovano a dover affrontare il problema. Abbiamo avuto risposte concrete, che lasciano ben sperare". Intanto, le due anticipazioni uscite in forma di reel Instagram hanno superato le 30mila visualizzazioni. La D’Alessandro sottolinea l’importanza del tema, che "tratta in modo inedito una problematica che riguarda tutti". Il colonnello Mazzacuva evidenzia che "non va delegato alle forze di polizia il problema della droga; va affrontato con sinergia e consapevolezza". Bommarito: "Speriamo il podcast arrivi al maggior numero possibile di utenti, soprattutto ai giovani". Scendoni, tossicologo forense, spiega gli effetti della droga, che "innesca dipendenze psichiche e fisiche. Crediamo che conoscere sia il deterrente più efficace".