Il turismo diventa digitale, appello del Comune agli operatori

Il Comune di Tolentino vuole partecipare al bando regionale "Servizi digitali integrati" finanziato con fondi Por Fesr 20212027 per promuovere la trasformazione digitale del sistema produttivo. "La nostra amministrazione – spiega l’assessore al turismo Diego Aloisi (nella foto) – vuole presentare un progetto che prevede la creazione di una piattaforma informatica che servirà a far conoscere meglio i punti di interesse del nostro territorio, a promuovere eventi, evidenziare opportunità, condividere informazioni del Comune e degli operatori economici. La piattaforma, comunicando con canali turistici della Regione e con quelli nazionali del ministero del turismo, sarà un’importante vetrina per valorizzare le bellezze paesaggistiche e artistiche, e le aziende locali. Per concretizzarsi e produrre i risultati sperati, il progetto ha però bisogno di una forte partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio. Il Comune quindi chiede l’adesione attiva al progetto da parte di operatori; la partecipazione non comporterà alcun tipo di costo economico. L’impegno che si chiede è dare visibilità alle proprie imprese e ai prodotti attraverso i contenuti presenti nel sito, di aderire a campagne pubblicitarie e di prendere parte agli eventi che il Comune organizzerà".

La durata dell’impegno sarà fino al 31 dicembre 2026. Gli operatori economici potranno comunicare il proprio interesse all’iniziativa consegnando al Comune il modulo di adesione (scaricabile da www.comune.tolentino.mc.it) entro il 7 dicembre all’ufficio protocollo o inviando pec a comune.tolentino.mc@legalmail.it. Info 0733 901236 o piercarlo.guglielmi@comune.tolentino.mc.it.