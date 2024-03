Il turismo lento per valorizzare il paesaggio e l’artigianato locale

"Presentare Corridonia al mondo con una nuova offerta turistica", ecco uno degli obiettivi del progetto dei percorsi di "viaggio lento", finanziato dalla Regione Marche, "Le fonti del benessere - Maestria ed Eccellenze", svelato al teatro "Lanzi" dall’Amministrazione comunale insieme al team della società "Expirt", alla presenza degli operatori dell’accoglienza cittadini. "Un progetto mirato ad incentivare l’accoglienza turistica – ha esordito il sindaco Giuliana Giampaoli - ma anche un’inversione di rotta rispetto al cosiddetto turismo mordi e fuggi". "L’iniziativa si inserisce nell’ambito di una programmazione più ampia– ha ribadito l’assessore a cultura e turismo Massimo Cesca – è in fase di chiusura, infatti, il progetto Pil ‘Le Bellezze in Bicicletta ‘, legato al mondo delle bici, ed altri bandi vertono sul turismo digitale, tramite la realizzazione di app specifiche. Tutto volto alla valorizzazione delle eccellenze cittadine sia artistiche che artigianali, e ciò richiede una capacità di interagire tra la pubblica amministrazione e gli operatori commerciali". Ad entrare nel dettaglio è stata la coordinatrice del progetto Elena Santilli, affiancata dal Ceo di "Expirit", Giacomo Andreani. "Il turismo lento è il turismo delle chance – ha sottolineato Santilli – il progetto prevede vari step ed implica la relazione tra noi esperti del settore e gli operatori che vogliono far parte del circuito. Il primo passo sarà l’ascolto del territorio, un’analisi che ha l’ambizione di studiare debolezze e punti di forza di Corridonia al fine di posizionarla nel mercato del turismo. Poi dobbiamo mappare i luoghi di interesse e le esperienze turistiche già presenti. Inoltre, svilupperemo il design tre itinerari urbani ed extraurbani, di cui uno focalizzato sulle fonti antiche". Il focus si è così spostato sulla redazione di una guida turistica. "Sarà in inglese e italiano, sia digitale che cartacea – ha affermato Santilli – sostenibile e trasformativa. Tra maggio e luglio definiremo gli itinerari e le esperienze, in modo da partire già in estate, mentre la guida sarà concretizzata ad ottobre".

d. p.