Il turismo punta tutto sulle terme

Come rilanciare le terme di Santa Lucia e puntare sul turismo termale? Sono le domande alle quali ha cercato di dare risposte, e possibili soluzioni, la tavola rotonda organizzata a Tolentino dalla Pro loco con l’intervento di Paolo Cazzulo, esperto di marketing e comunicazione territoriale. Numerosi gli interventi da parte sia di amministratori pubblici, sia di addetti ai lavori. Unanime è stato il pensiero che lavorando in sinergia è possibile rilanciare il settore termale, da decenni soggetto a un continuo calo di utenti, legandolo alla riscoperta e rivalutazione dell’intero territorio. "Ciò può essere possibile – è stato detto durante l’incontro – studiando una promozione e una programmazione che coinvolgano le nuove frontiere del turismo: quelle legate al benessere, al turismo esperienziale, alla riscoperta dei luoghi dell’entroterra, ai percorsi ciclopedonali e alla stretta collaborazione con le imprese artigiane ed enogastronomiche del territorio". Tra le criticità da superare, al momento, c’è la forte carenza di posti letto da offrire per la residenzialità. Un problema causato dal terremoto del 2016, cui si guarda comunque con ottimismo perché molti lavori di recupero di edifici privati sono stati avviati e in alcuni casi sono quasi in dirittura d’arrivo.

"Nei prossimi anni – hanno sottolineato gli operatori – Tolentino potrebbe avere una rete diffusa di immobili idonei a garantire una sorta di albergo diffuso. Pertanto, è bene attivarsi già da adesso in una progettazione che punti alla riscoperta del benessere termale, implementato anche da ambulatori specialistici che fanno la differenza nel mondo sanitario".

Sta ora alle istituzioni e agli enti locali saper cogliere i progetti e le idee migliori per far ripartire un settore strategico per l’economia non solo di Tolentino, ma di tutto l’entroterra maceratese. L’iniziativa della Pro loco è stata organizzata sulla spinta della donazione di un tolentinate d’adozione, Antonio Severini. Nel frattempo si spera che presto ripartano i lavori di riqualificazione dell’ex stabilimento di imbottigliamento dell’acqua Santa Lucia. Il progetto, già finanziato con fondi regionali, è stato bloccato da un contenzioso tra le ditte che hanno partecipato alla gara d’appalto, su cui si è già pronunciato il Consiglio di Stato.

