"Il turismo religioso sarebbe importante"

Nella città che ha tre santi protettori il turismo religioso, inteso come inclusione in itinerari della fede e arrivo di pellegrinaggi, rimane sostanzialmente allo stato potenziale. Patroni di Cingoli sono Sant’Esuperanzio venerato nell’artistica Collegiata, Santa Sperandia (nel santuario benedettino a lei dedicato sono esposte le sue spoglie incorrotte), San Bonfilio di cui, quasi fatiscente il Romitorio a lui intitolato, i resti mortali sono conservati nella chiesa di San Benedetto. In febbraio a Vicenza si svolge la Borsa internazionale del turismo religioso (Btri) per la promozione d’incontri tra buyer internazionali, operatori dello specifico settore, amministratori regionali e locali, promotori dei luoghi di culto, gestori di musei e di beni culturali. Siamo insomma in presenza d’un segmento turistico che in ogni anno muove milioni di persone con motivazioni devozionali alle quali si abbinano viaggi culturali e relax in siti beneficiati dalla natura. E Cingoli ha tutte le carte in regola per inserirsi nei percorsi del turismo religioso. "Sono anni che sento parlare di progetti mirati – ricorda Giovanni Sbergamo insegnante alla Primaria, segretario dell’Associazione Sant’Esuperanzio – e non concretizzati. Eppure per Cingoli potrebbero generare grande ricchezza. La Collegiata di Sant’Esuperanzio è mèta annualmente di centinaia di visitatori provenienti da tutte le parti del mondo: se ne ha la conferma dal libro delle firme posto in fondo alla chiesa, corredate da commenti entusiastici. Per Santa Sperandia è straordinaria la devozione popolare: più volte ho proposto di riprendere i contatti con la città di Gubbio in cui la santa è nata, per realizzare un gemellaggio". C’è stata anche una specifica iniziativa. "Nel 1976 – precisa Sbergamo – anno del settimo centenario della morte di Santa Sperandia, l’allora vescovo della diocesi maceratese, Francesco Tarcisio Carboni, promosse un pellegrinaggio a Gubbio, con la partecipazione d’un gran numero di cingolani". Cingoli-Gubbio per Santa Sperandia, Cingoli-Osimo pr San Bonfilio. "Discorso identico, nacque a Osimo San Bonfilio, per conoscerne la figura molto si è fatto in questi ultimi anni, e il percorso dovrebbe essere continuato. Il turismo religioso presenta notevoli potenzialità, quindi è auspicabile una sinergia d’intenti tra Diocesi, Comune e Parrocchia, per poter avviare progetti specifici".

Gianfilippo Centanni