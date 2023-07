Il valzer dei dirigenti scolastici Assegnati nove nuovi incarichi

di Franco Veroli

Il vice direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Luca Galeazzi, ha pubblicato il decreto con il quale sono stati assegnati i dirigenti scolastici (presidi) agli istituti marchigiani. In provincia di Macerata ci sono 9 nuovi incarichi, diversi dei quali riguardano dirigenti che rientrano da altre regioni: Daniela Bilgini (in arrivo dal Veneto), I.I.S. "Bonifazi" di Civitanova; Simone Cartuccia (in arrivo dalla Lombardia), Istituto comprensivo di Colmurano; Daniela Smorlesi (incarico su istituto "ristrutturato e riorganizzato"), Istituto comprensivo Lanzi di Corridonia; Roberta Carboni (in arrivo dal Veneto), Istituto comprensivo Mattei di Matelica; Silvio Catalini (in arrivo dalla Lombardia), Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Mogliano; Federica Lautizi (in scadenza del precedente su istituto "ristrutturato e riorganizzato"), Istituto comprensivo Monti di Pollenza; Anna Rosa Vagnoni (in arrivo dall’Emilia Romagna), Istituto comprensivo Sanzio di Porto Potenza Picena; Catia Scattolini, Istituto comprensivo Tacchi Venturi di San Severino; Simona Sargolini, Istituto comprensivo Leopardi di Sarnano. Sono stati confermati nell’incarico per altri tre anni, fino al 31 agosto 2026, Fabiola Scagnetti, all’Istituto comprensivo di Caldarola; Antonella Canova, all’Ipseoa Varnelli di Cingoli; Teresa Lappiccirella, all’Istituto comprensivo Mestica di Macerata; Roberta Ciampechini, al liceo scientifico Galilei di Macerata; Simona Lombardelli al Cpia Macerata; Antonella Marcatili, all’I.I.S. Mattei di Recanati; Mara Amico, Istituto comprensivo Lucatelli di Tolentino. Maurizio Armandini è stato confermato all’Istituto comprensivo via Ugo Bassi di Civitanova fino al 31 agosto 2025; Maria Antonella Angerilli è stata confermata alla guida dell’I.I.S. Garibaldi di Macerata fino al 31 agosto 2024. Per il resto tutto rimane com’è, visto che si tratta di scuole in cui i dirigenti hanno l’incarico in corso. Ma ce ne sono sei che non avranno né un preside né un Dsga (segretario), in quanto sottodimensionate (andranno a reggenza): l’Istituto comprensivo Coldigioco di Apiro, l’Itcg Antinori di Camerino, l’Istituto comprensivo Monsignor Paoletti di Pieve Torina, l’I.I.S Gentili di San Ginesio, il Convitto Nazionale Leopardi e l’I.I.S. Bramante di Macerata. Il futuro non promette nulla di buono. Mantengono la loro autonomia, infatti, ma limitatamente all’anno scolastico 2023 – 2024, l’Ite Gentili di Macerata, l’Ipsia don Pocognoni di Matelica, l’Istituto comprensivo Leopardi e l’Ipsia Frau di Sarnano, l’Istituto comprensivo Tortoreto di San Ginesio e l’I.I.S. Filelfo di Tolentino, a forte rischio di finire tra le scuole sottodimensionate. Del resto, la legge di Bilancio dello Stato 2023 ha stabilito che per mantenere l’autonomia un istituto scolastico deve avere almeno 9001.000 iscritti, molti di più rispetto agli attuali 600. Sulla base di questi parametri, nei prossimi due anni in provincia di Macerata perderanno l’autonomia – e resteranno senza un dirigente – ben 32 scuole.