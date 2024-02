Il Vangelo del Frate Mago

Il libro "Frate Mago: annunciare il Vangelo con gioia" sarà presentato venerdì alle 21 nell’ex cinema parrocchiale di Mogliano. Saranno presenti il giornalista Vincenzo Varagona, autore del libro pubblicato dalle edizioni Paoline, e anche il protagonista. L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione comunale. Padre Gianfranco Priori, in arte Frate Mago, appartiene all’ordine dei Cappuccini: da alcuni anni è rettore del santuario della Madonna dell’Ambro a Montefortino, ai piedi dei monti Sibillini. In passato è stato più volte ospite al "Maurizio Costanzo Show", a "I fatti vostri" e "L’aria che tira". Lo scorso 18 febbraio su Rai 1 Lorena Bianchetti lo ha intervistato nel corso del programma "A sua immagine". Richiesto ed applaudito in tutta Italia per i suoi spettacoli, ha allietato anche le platee canadesi e svizzere. Lo scopo principale di Frate Mago è di comunicare il Vangelo della gioia, missione cara a Papa Francesco che ha incontrato in varie occasioni. Il giornalista e scrittore Vincenzo Varagona, volto noto del Tg3 Marche, è presidente nazionale dell’Unione cattolica stampa italiana, e collabora con Avvenire e Famiglia Cristiana.