Il Varco sul Mare accoglie la fiera floristica: attesi un centinaio di stand

Un centinaio di stand, il 23, il 24 e il 25 aprile, saranno collocati al Varco sul Mare in occasione di ‘Mare in fiore’, la fiera floristica e non solo, giunta alla sua dodicesima edizione e organizzata dalla società di Carmen Lisa Carella ,‘Mylove eventi’, in collaborazione con l’assessorato al Commercio. La novità di quest’anno è il cambio di location, con la mostra che dal lungomare si sposta appunto nell’area del Varco, "perché – ha affermato l’assessore Francesco Caldaroni nella conferenza stampa di palazzo Sforza – ormai la mole di turismo è pressoché moltiplicata in città e chiudere il lungomare per tre giorni avrebbe comportato seri problemi alla circolazione stradale. E’ un esperimento, è vero, ma sono fiducioso che funzionerà e sfruttiamo le potenzialità della zona del Varco, che diventa una vetrina per chi viene da fuori".

Niente zona a traffico limitato e saranno apposti specifici segnali dei parcheggi della zona stadio, di via Leonardo Da Vinci, di largo Donatori di sangue e del parcheggio ex Anconetani. Quanto all’iniziativa, si tratterà di piante fiorite, grasse, da frutta, ornamentali, bonsai, ma anche artigianato a tema floreale, cucito creativo e prodotti alimentari tipici. "Inizialmente c’era molto scetticismo per le decisione dello spostamento – ha ammesso la Carella – e diversi espositori erano scontenti. Noi ci siamo resi disponibili e l’abbiamo trasformata in una grande sfida. La manifestazione coinvolge più di cento cento famiglie che alloggeranno, dormiranno e consumeranno a Civitanova, creando indotto all’economia cittadina". Come nel caso del ‘Civitanova Urban festival’, sono previsti appositi pacchetti per gli espositori nelle strutture ricettive, con l’iniziativa che si terrà anche in caso di maltempo. Alla presentazione, partecipi anche Teresa Biancucci per i commercianti, Simone Iualé a nome degli albergatori e Giacomo Mantovani in rappresentanza degli operatori balneari.

