Il Varco sul mare inserito tra le aree per il luna park

Per consentire ai giostrai di occupare lo spazio del Varco sul mare durante le festività natalizie, e oltre, su input dell’assessore al Commercio, Francesco Caldaroni, approda in Consiglio comunale la proposta di modificare il regolamento comunale, votato nell’aprile 2022, che individua le aree utilizzabili per l’istallazione degli spettacoli viaggianti. Nel documento era previsto che il Varco fosse escluso dalla presenza delle giostre invece, con la modifica che verrà portata in aula martedì sera, questa norma viene modificata e il Varco inserito tra le aree su cui installare il luna park. Nello specifico per il periodo che va dal primo dicembre al 15 gennaio 2024.