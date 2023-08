Il ventennale di Vita Vita "Edizione straordinaria"

"Vita Vita ci ha entusiasmato e stupito ancora una volta, non solo per il grande riscontro di presenze, ma per una proposta culturale sempre più ampia e di qualità. In tanti si sono complimentati, hanno apprezzato le proposte pensate per i cultori delle arti e per le famiglie". Così il sindaco Fabrizio Ciarapica ha chiuso la 20esima edizione di "Vita Vita", il festival internazionale di arte vivente diretto da Sergio Carlacchiani, organizzato dal Comune e dall’Azienda dei teatri, che, in 14 postazioni diverse, ha proposto 30 spettacoli e 200 tra cantanti, musicisti, attori, danzatori, marching band. "Il ventennale di Vita Vita è stato festeggiato in tutta la città – ha aggiunto il presidente dell’Azienda Teatri, Maria Luce Centioni –. Civitanova ha potuto godere della bellezza di questo festival. Non solo il gran finale nelle vie del centro, ma tutta una serie di anteprime che hanno animato la città". Lo zapping artistico del festival per le vie del centro si è chiuso con quello che Carlacchiani ha definito "un vero atto eroico fatto con maestria, consapevolezza e gioia di starci", da Stefano Masciarelli, che ha ricevuto il Premio alla carriera e dal fisarmonicista Diego Trivellini.

Fotoservizio Federico De Marco