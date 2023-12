Il vento semina danni a valanga. Colpito il ristorante ’La Torre Antica’

Il vento killer a Recanati ha seminato ingenti danni sul territorio: il più grave è quello che ha subito il ristorante "La Torre Antica" sita all’interno dei giardini pubblici di Recanati, dove è stata letteralmente divelta la struttura esterna. I titolari sono stati allertati ieri mattina dai passanti che hanno notato come il grande telone della copertura all’aperto del ristorante si era lacerato e staccato dalla struttura di sostegno in legno e ferro. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Macerata per ripristinare un minimo di sicurezza impendendo che il vento completasse l’opera di demolizione del grande gazebo. Un danno immenso per il gestore del ristorante che avrebbe dovuto riaprire il locale mercoledì prossimo, dopo qualche giorno di ferie.

"Quando diversi anni fa - ci dice Nicola Silvestri, uno dei titolari - realizzammo questa struttura la spesa che affrontammo fu di parecchie decine di migliaia di euro. Potete immaginare quindi il danno che il vento ci ha procurato, oltre al fatto che dovremo rinunciare per un po’ di tempo, soprattutto sotto le festività di Natale, ad utilizzare l’area più capiente del ristorante". Il locale è coperto da assicurazione per i danni del mal tempo, ma sicuramente tutto quello che sborserà l’assicurazione non potrà coprire l’intero importo dei lavori. Un rientro da un periodo di riposo di tre settimane davvero amaro per i gestori del noto e storico locale del centro storico. I Vigili del Fuoco hanno decretato la chiusura dell’intera area dei giardini ponendo delle transenne, in accordo con la Protezione Civile Comunale, dei tre accessi ai giardini pubblici. Provvedimento che coinvolge anche il circolo Arci "La serra", che si trova proprio a fianco del ristorante e che aveva programmato per ieri sera un trattenimento musicale. Il vento forte, ma caldo, sta impedendo anche la formazione del manto ghiacciato della pista di pattinaggio e la sua inaugurazione per oggi appare a rischio, anche in considerazione del prolungamento dell’allerta meteo. Si registrano, inoltre, diverse cadute di grossi rami: subito dopo Porta Romana, in viale Matteotti, al Duomo, ne è caduto uno sopra il tetto di una macchina parcheggiata mentre un grosso albero è caduto anche a Castelnuovo, vicino la scuola primaria in via Carlo Urbani.

Antonio Tubaldi